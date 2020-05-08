快訊

中職／參與「開門打」首戰 陳時中：下次試試2000人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他闖紅燈被警取締 才知道已經被宣告死亡7年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市二分局興安派出所員警，取締老翁闖紅燈，才發現他已宣告死亡7年。記者卜敏正／攝影
嘉義市二分局興安派出所員警，取締老翁闖紅燈，才發現他已宣告死亡7年。記者卜敏正／攝影

家住北部的陳姓老翁日前騎機車違規，被嘉義市興安派出所警員盤查，發現陳失蹤14年已被法院宣告死亡，警方經確認陳男身分後聯絡家屬，協助他「重生」與親人團聚。

興安派出所長田智興表示，70歲陳姓老翁長期離家，在外打工十多年不曾和家中聯絡，上月中旬騎友人機車，行經興業東路和吳鳳北路口 闖紅燈右轉，被值勤員警蔡吉祥攔查，陳提供個人資料時，警方發現行動電腦M-Police顯示陳失蹤近14年，即請他回派出所協助撤銷失蹤協尋。

蔡吉祥表示，當時看到資料顯示，陳已被「宣告死亡」多年，原以為陳謊報身分丶逃避盤查，陳立刻拿出他的舊式紙本身分證證明，警方質疑身分證已更新這麼久，怎麼還拿舊式身分證？陳直言10多年都沒回家，沒有更新身分證也沒有去投過票，所以一直拿舊式身分證，也不知道被宣告死亡。

員警和他胞弟電話連絡後，才確認陳的身分，但親人都驚訝不已，不斷向警察道謝，並直言陳翁7年前已被宣告死亡，警居然還找到人，員警立即詢問法院撤銷死亡宣告程序，陳男的胞弟也立刻開車南下，會見失散多年「再次重生」的兄長。

警方透露，陳姓男子是北部人，家中有數個兄弟姊妹，民國95年陳男家中發生變故，加上母親病故，陳男便離家開始了流浪的人生，與親人斷音訊，不知道親人有報案協尋。

身分證 失蹤 老翁

延伸閱讀

失蹤14年遭宣判死亡 因交通違規起死回生

最好的母親節禮物 移民署公私協力幫新住民取得身分證

台南市南區車禍「未依規定讓車」為主因　金華路2段50件居冠

帶身分證、簽切結廣告打太大 民怨「還要填申請表？」

相關新聞

他闖紅燈被警取締 才知道已經被宣告死亡7年

家住北部的陳姓老翁日前騎機車違規，被嘉義市興安派出所警員盤查，發現陳失蹤14年已被法院宣告死亡，警方經確認陳男身分後聯絡...

桃園地下停車場坍塌1死2傷 初判結構計算疏失載重不足釀禍

桃園市平鎮區文化公園地下停車場4月30日坍塌意外造成1死2傷，市議員舒翠玲、陳萬得今天在市政總質詢連番砲轟市府，直指意外...

影／長泳游10公里橫渡到基隆嶼 腳傷體力不支海巡救起

陳姓男子今天從和平島公園岸際下水，原本計畫游到基隆嶼再游回來，總共20公里，但是他游了10公里到達基隆嶼，雙腳受傷加上體...

西濱彰化段火燒車釀3傷 封路處理估晚間完成

一輛槽車今天行經省道台61線彰化縣芳苑鄉北上路段，追撞停路邊的貨車後起火燃燒，事故造成3人輕重傷，警方說，詳細肇責待進一...

居家檢疫趴趴走被罰25萬元 民代批市府重罰揚言告瀆職

桃園市政府針對居家檢疫、居家隔離者違規趴趴走，已裁罰66件，總金額高達1619萬元，市議員褚春來今天再為有市民被重罰25...

防錢櫃大火悲劇重演 新北消防突擊樹林、三峽KTV

新北市消防局為了避免日前台北市錢櫃KTV大火的悲劇上演，近日展開對全市468間KTV進行突擊檢查，除了確認消防安全設備運...

失聯印尼女移工操勞強忍昏倒住院開刀 感謝移民署相助

印尼籍失聯移工「阿妮」來台已4年，失聯期間四處打零工或擔任臨時看護工賺錢維生，今年初卻因肺炎疫情，找工作處處碰壁，身上僅...

假冒廠商賣口罩寄空包裹 騙走大陸台商200萬

張姓男子假冒口罩廠商，涉嫌上網佯裝賣口罩給大陸台商或民眾，收錢寄出空包裹，騙得800萬元，刑事局接獲3名台商報案，拘提他...

最好的母親節禮物 移民署公私協力幫新住民取得身分證

母親節的前夕，移民署與台南市新住民關懷服務協會今天到新住民第二代小華家中訪視，將熱騰騰的定居證送到小華母親阿玉手中，並立...

8旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電 龍潭警護送返家

居住於桃園市龍潭區的85歲王姓老翁及82歲妻子，昨天晚間騎著電動輔助車外出購物，電動輔助車沒電發不動，身上沒有手機，且兩...

金門金鼎國小發現未爆彈 嚇壞師生與附近民眾

金門縣金寧鄉的金鼎國小近日因進行停車場的施作，工人意外挖出一顆未爆彈，但工人不以為意，隨意放置在校園內，今天上午有民眾發...

彰化西濱快化學槽車與貨車碰撞大火撲滅 一命危一重傷

彰化縣西濱快速道路王功漢寶段的北上189.5公里處，今天上午10點59分發生化學槽車和17噸大貨車碰撞事故，大貨車遭強烈...

熱門新聞

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

恐怖SPA池！男童手臂遭排水孔吸住 掙脫不了溺水腦缺氧

中學師笑學生「勃雞」、桌子搬馬桶上罰寫 家長要求解聘

新豐死亡車禍！疑左轉車未禮讓直行車 釀騎士一死一傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。