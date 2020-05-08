他闖紅燈被警取締 才知道已經被宣告死亡7年

家住北部的陳姓老翁日前騎機車違規，被嘉義市興安派出所警員盤查，發現陳失蹤14年已被法院宣告死亡，警方經確認陳男身分後聯絡家屬，協助他「重生」與親人團聚。

興安派出所長田智興表示，70歲陳姓老翁長期離家，在外打工十多年不曾和家中聯絡，上月中旬騎友人機車，行經興業東路和吳鳳北路口 闖紅燈右轉，被值勤員警蔡吉祥攔查，陳提供個人資料時，警方發現行動電腦M-Police顯示陳失蹤近14年，即請他回派出所協助撤銷失蹤協尋。

蔡吉祥表示，當時看到資料顯示，陳已被「宣告死亡」多年，原以為陳謊報身分丶逃避盤查，陳立刻拿出他的舊式紙本身分證證明，警方質疑身分證已更新這麼久，怎麼還拿舊式身分證？陳直言10多年都沒回家，沒有更新身分證也沒有去投過票，所以一直拿舊式身分證，也不知道被宣告死亡。

員警和他胞弟電話連絡後，才確認陳的身分，但親人都驚訝不已，不斷向警察道謝，並直言陳翁7年前已被宣告死亡，警居然還找到人，員警立即詢問法院撤銷死亡宣告程序，陳男的胞弟也立刻開車南下，會見失散多年「再次重生」的兄長。

警方透露，陳姓男子是北部人，家中有數個兄弟姊妹，民國95年陳男家中發生變故，加上母親病故，陳男便離家開始了流浪的人生，與親人斷音訊，不知道親人有報案協尋。