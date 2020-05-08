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影／長泳游10公里橫渡到基隆嶼 腳傷體力不支海巡救起
陳姓男子今天從和平島公園岸際下水，原本計畫游到基隆嶼再游回來，總共20公里，但是他游了10公里到達基隆嶼，雙腳受傷加上體力不支，登島求援，海巡人員即時救援，初步檢傷及清創後，發現並無大礙，傍晚協助安排返回基隆。陳男說， 這次是第一次游這麼遠，洋流太大，一度被沖走再游回來。
住基隆30多歲陳姓男子，從事旅遊、科技新創公司的工作，曾在帛硫從事潛水的工作，他說，沒有游過像今天這麼長的距離，直線距離是7公里，因為有洋流的關係，要繞來繞去，總共游了約10公里的距離。
陳男說，中途風大浪大，曾被洋流吹走，花了不少時間，他游到基隆嶼後，腳雖有穿蛙鞋，但仍有脫皮受傷，體力也受影響，因此登島求助。
今天下午1點多，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲基隆嶼安檢所通報，岸際巡邏時，在基隆嶼岸際發現陳男求援，隨即將他救援上岸，並回報海巡署北基巡防區指揮部。
海巡人員將陳男救助上岸後，發現他是在今天上午10時許，自基隆和平島公園岸際下水游泳游往基隆嶼，因體力不支及雙腳受傷登島求援，海巡人員攙扶他到安檢所進行初步檢傷及清創後，協助安排返回基隆。第二岸巡隊呼籲，目前季節變換風浪變化較大，提醒民眾要特別注意。
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