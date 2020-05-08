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西濱彰化段火燒車釀3傷 封路處理估晚間完成

中央社 / 彰化縣8日電
彰化縣彰化縣西濱快速道路王功漢寶段的北上189.5公里處，今天接近中午發生化學槽車和17噸大貨車碰撞事故，化學槽車丙烯酸異辛酯被引燃和疑似外洩，彰化縣消防分局派出化學車滅火。圖／消防局提供
彰化縣彰化縣西濱快速道路王功漢寶段的北上189.5公里處，今天接近中午發生化學槽車和17噸大貨車碰撞事故，化學槽車丙烯酸異辛酯被引燃和疑似外洩，彰化縣消防分局派出化學車滅火。圖／消防局提供

一輛槽車今天行經省道台61線彰化縣芳苑鄉北上路段，追撞停路邊的貨車後起火燃燒，事故造成3人輕重傷，警方說，詳細肇責待進一步釐清；工務段封閉車道善後，預計晚間完成。

彰化縣政府消防局上午10時59分獲報，台61線彰化縣芳苑鄉北上指標約189.5公里處有汽車火警，出動各式消防車16輛、救護車4輛、消防員36人趕往打火並執行救護，現場為裝運丙烯酸異辛酯的槽車與貨車碰撞後起火燃燒，經拉起水線灌救，火勢中午撲滅。

消防局表示，現場3人受傷，51歲貨車男駕駛灼傷、67歲貨車男副駕駛灼傷、45歲槽車男駕駛肢體撕裂傷；彰化基督教醫院表示，51歲鄭姓駕駛燒傷面積占體表50%，為2到3度燒燙傷，傷及臉部、雙上下肢、後臀部，緊急安排進燒燙傷中心，不排除有生命危險。

槽車與貨車碰撞後起火燃燒，烈火與黑煙直竄天際，好幾公里外就明顯可見；事故後，交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段派員用木屑處理路面油漬，並重新刨鋪遭火勢燒損路面，目前北上車道封閉施工，預計晚間完工開放，道路結構無受損。

事故 車道 西濱快速公路

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