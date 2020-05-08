居家檢疫趴趴走被罰25萬元 民代批市府重罰揚言告瀆職

桃園市政府針對居家檢疫、居家隔離者違規趴趴走，已裁罰66件，總金額高達1619萬元，市議員褚春來今天再為有市民被重罰25萬元抱不平，且質疑裁罰標準未送議會審議，在議會質詢槓上衛生局長王文彥，還揚言要提告瀆職，王則態度強硬回應「依法行政、問心無愧」，雙方你來我往沒有交集。

褚春來先前在衛生局工作報告時，質疑蘆竹有名居家檢疫者離家50分鐘就被裁罰25萬元，認為市府裁罰基準何在？有自由心證嫌疑，今天在議會總質詢時再度提出，更進一步質疑市府未將裁罰基準送交議會審查，重罰民眾依法無據，「居家檢疫者只接觸到1個人，就加重罰了25萬元」，是過量裁量，且衛生局拒絕提供其他裁罰資料，是作賊心虛！

王文彥強調，早在中央3月20日發布違反隔離、檢疫規定的裁罰基準之前，市府衛生局就有自訂隔離或檢疫者違反相關規定的裁罰基準，經市政會議通過後發布，衛生局在每件違規案裁處前都有針對個案情節研究地很清楚，並做出裁罰，強調是依法行政，絕非自由心證，由於其他裁罰資料牽涉到個資與情節等資料，無法提供。

不過，褚春來在議事堂上仍對王文彥說法不領情，他氣急敗壞表示，此案居家檢疫者擅自離家，原本只要罰10萬元，但就因僅僅接觸一個人，就要被加罰15萬元，總共重罰25萬元，他認為，桃園市裁罰最重顯有過當，要王文彥不要硬凹，並問法務局長周春櫻、議會秘書長孫惠生，究竟市府訂定的裁罰標準是否應送議會審議？

市府法務局長周春櫻表示，所有自治條例都要送議會，至於衛福部是依擅離時間長短作為裁量基準，並衡酌其他具體違規情節進行裁罰，若受罰民眾對裁罰有不同意見，後續可依法提出行政救濟；市府衛生局表示，此為行政裁罰，裁罰基準不須送議會。

「為避免社區傳播風險，針對居家檢疫或隔離違規者，以從重罰為原則！」王文彥強調，每筆裁處都有依據，經了解每名受罰的居家隔離與檢疫者，全都知道要留在固定處所，不得外出，市府裁處全依規辦理，「依法行政，我問心無愧」，至於接觸人數多寡，未來裁罰會再細緻衡量；據悉該名個案已經繳清25萬元罰款，但已提出訴願。