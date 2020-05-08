失蹤14年遭宣判死亡 因交通違規起死回生

嘉義市興安派出所警員蔡吉祥日前執勤時，發現陳姓男子騎機車違規，盤查發現陳男因失蹤近14年，已被法院宣告死亡，警經確認陳男身分並非謊報，協助「起死回生」與親人團聚。

興安派出所長田智興今天告訴中央社記者，騎機車的陳姓男子（70歲）因闖紅燈右轉，被值勤的蔡吉祥看到，陳男提供警察個人資料時，警用行動電腦M-Police查證身分顯示為失蹤近14年，已被法院宣告死亡。

蔡吉祥以為陳男謊報身分，逃避盤查，陳男立刻拿出第5代的身分證，警方仍半信半疑，最後與陳姓男子的其他親人連絡後，才確認身分不假。

警方立即詢問法院相關撤銷死亡宣告的程序，陳男的胞弟在電話中不斷向警察道謝，並立刻從北部開車南下，會見失散多年的哥哥。

警方透露，陳姓男子是北部人，家中有數個兄弟姊妹，民國95年陳男家中發生變故，加上母親病故，陳男便離家開始了流浪的人生，與親人斷音訊，不知道親人有報案協尋。

陳姓男子說，平常依靠四處打零工及別人提供物資維持生計，流浪後就未曾再返家，不知自己已遭家人通報失蹤，也未去聯繫親人，更不知道在失蹤逾7年狀態下，被親人向法院聲請辦理死亡宣告。