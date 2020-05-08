防錢櫃大火悲劇重演 新北消防突擊樹林、三峽KTV

新北市消防局為了避免日前台北市錢櫃KTV大火的悲劇上演，近日展開對全市468間KTV進行突擊檢查，除了確認消防安全設備運作，還要檢視業者是否使用防火器材，發現缺失更需在3日內改善，否則將開罰最高5萬元罰鍰；新北市消防第五大隊今日即安排樹林區及三峽區多間KTV檢查，並要求業者限期改善。

根據新北市消防局所提供資料，全新北市共有468間營業KTV，消防局已經展開強化安全計畫，除了確認各項消防安全設備、檢修申報、防火管理及防焰物品檢查，並要求申請增建、改建或修建室內裝修場所，於消防圖審通過核發核准函時，應製定施工中消防防護計畫，並向當地消防機關申報。

新北市消防第五大隊，也針對轄區內55間KTV進行突擊檢查，針對場所實測排煙設備動作、自動撒水設備的自動警報逆止閥放水、火警警報設備動作、核對每間包廂門後的逃生動線圖。

消防局表示，如KTV經檢查有缺失，會對業者立即依消防法開立限期改善單，限期改善期限縮短為3至15日，經通知限期改善逾期不改善者，會對業者、負責人或管理權人處1萬元以上、5萬元以下罰緩。

新北市消防第五大隊長林永東提醒，人潮出入的場所如要進行施工，應儘量在場所營業時間以外進行，但飯店、旅館及醫院等全天營業的場所，則應在日間進行，同時小心施工熔接、電焊而產生的火花，以及增加巡邏次數等強化監視措施。