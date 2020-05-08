彰化和美百和公司火警 幸好僅器材起火竄起濃煙
位在彰化縣和美鎮德美路的台灣百和工業股份有限公司廠房，今天下午4時許發生火警，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局動用5個分隊消防車及人員趕往灌救，疑因廠內器材起火，火勢已控制，消防人員正在降溫中，燃燒面積面15平方公尺，起火原因由消防局調查中。
百和公司產品包括生產射出黏扣帶、各式織帶、鞋帶、鬆緊帶、射出鉤、反光材料及竹炭紗等產品，其中以鞋廠與成衣廠為其主要客戶，是知名公司。因此火警發生後，引來消防局緊張，動用大批消防車及人力前往搶救。
不過，疑因廠內器材起火，燃燒面積不大，消防人員趕到時，已自行撲滅，造成一場虛驚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言