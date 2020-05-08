彰化和美百和公司火警 幸好僅器材起火竄起濃煙

位在彰化縣和美鎮德美路的台灣百和工業股份有限公司廠房，今天下午4時許發生火警，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局動用5個分隊消防車及人員趕往灌救，疑因廠內器材起火，火勢已控制，消防人員正在降溫中，燃燒面積面15平方公尺，起火原因由消防局調查中。

百和公司產品包括生產射出黏扣帶、各式織帶、鞋帶、鬆緊帶、射出鉤、反光材料及竹炭紗等產品，其中以鞋廠與成衣廠為其主要客戶，是知名公司。因此火警發生後，引來消防局緊張，動用大批消防車及人力前往搶救。

不過，疑因廠內器材起火，燃燒面積不大，消防人員趕到時，已自行撲滅，造成一場虛驚。