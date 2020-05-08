中市公車擦撞電動機車 1死1輕傷

豐原客運公司洪姓司機今天開公車行經台中市東區振興路時，擦撞同方向共乘電動機車的一對夫妻，兩人摔車後，後座的劉姓妻子摔進公車底下被輾到，送醫不治，洪姓司機依過失致死罪嫌法辦。

台中市警察局第三分局表示，洪姓司機上午開公車行經振興路時，與同方向行駛的電動機車發生擦撞，電動機車重心不穩，夫妻兩人摔車後，黃姓丈夫受到輕傷，而劉姓妻子則摔到公車底下被輾到，經搶救仍因傷重不治。

警方對公車司機與電動機車駕駛進行酒測，兩人都沒有喝酒，而洪姓公車司機肇事後，情緒激動，也非常自責自己不小心，還當場下跪表達愧疚。

警方指出，電動機車本身損害並沒有很嚴重，卻造成劉姓婦人摔進公車底下致死，初步調查，懷疑是公車司機未注意車前狀況，全案依過失致死罪嫌將洪姓司機送辦。