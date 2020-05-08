聽新聞
test
0:00 / 0:00
假冒廠商賣口罩寄空包裹 騙走大陸台商200萬
張姓男子假冒口罩廠商，涉嫌上網佯裝賣口罩給大陸台商或民眾，收錢寄出空包裹，騙得800萬元，刑事局接獲3名台商報案，拘提他依詐欺罪嫌移送，檢方令2萬元交保。
警方調查，張姓男子（42歲）自稱曾在大陸從事電子業務員，目前無業，1月起透過微信貼文，自稱基隆市某口罩工廠老闆，從網路新聞抓取該工廠照片上傳，製造巡視工廠假象。
他出售標榜醫用口罩，每片開價人民幣2.5元，後來漲價到8元，3名台商與約20名大陸人集資，以每片2.5元，向張訂購20萬片。
被害人依指示匯款人民幣50萬元（約台幣200萬元）至大陸帳戶，張寄送空包裹到大陸，還傳送貨單號碼供查詢配送進度取信。
3名台商遲未收到口罩，2月底向刑事局視訊報案。刑事局偵一大隊第二隊鎖定張住新北市淡水區，前天拘提他，他否認詐騙，稱價格談不攏，因糾紛未出貨。
警方檢視其微信，發現另有一名大陸籍人士被騙人民幣150萬元（約台幣600萬元），查扣張的台幣現金322萬元、LV後背包及汽車，分析電腦及手機資料清查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言