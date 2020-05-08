假冒廠商賣口罩寄空包裹 騙走大陸台商200萬

張姓男子假冒口罩廠商，涉嫌上網佯裝賣口罩給大陸台商或民眾，收錢寄出空包裹，騙得800萬元，刑事局接獲3名台商報案，拘提他依詐欺罪嫌移送，檢方令2萬元交保。

警方調查，張姓男子（42歲）自稱曾在大陸從事電子業務員，目前無業，1月起透過微信貼文，自稱基隆市某口罩工廠老闆，從網路新聞抓取該工廠照片上傳，製造巡視工廠假象。

他出售標榜醫用口罩，每片開價人民幣2.5元，後來漲價到8元，3名台商與約20名大陸人集資，以每片2.5元，向張訂購20萬片。

被害人依指示匯款人民幣50萬元（約台幣200萬元）至大陸帳戶，張寄送空包裹到大陸，還傳送貨單號碼供查詢配送進度取信。

3名台商遲未收到口罩，2月底向刑事局視訊報案。刑事局偵一大隊第二隊鎖定張住新北市淡水區，前天拘提他，他否認詐騙，稱價格談不攏，因糾紛未出貨。