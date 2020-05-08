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最好的母親節禮物 移民署公私協力幫新住民取得身分證

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
母親節的前夕，移民署等單位將熱騰騰的定居證送到阿玉手中，並立即協助申辦台灣身分證。記者邵心杰／翻攝
母親節的前夕，移民署等單位將熱騰騰的定居證送到阿玉手中，並立即協助申辦台灣身分證。記者邵心杰／翻攝

母親節的前夕，移民署與台南市新住民關懷服務協會今天到新住民第二代小華家中訪視，將熱騰騰的定居證送到小華母親阿玉手中，並立即協助申辦身分證，讓她成為「正港台灣人」。小華感動的說，從此我們可以互相照顧，不怕再分離了。

來自印尼的小玉嫁到台灣已有10年了，然而，丈夫家中經濟不佳，生下小華後，擔心無法好好照顧他，只好忍痛將他送到印尼由親人照顧，直至學齡前才回到台灣就學。但沈重的經濟壓力，讓從事資源回收的阿玉積勞成疾。

小華眼眶泛淚的說，媽媽雖然生病了，仍堅持到處撿回收賣錢來養活全家；隔壁阿嬤說我們很可憐，但卻有一個好媽媽。移民署發現阿玉的處境令人同情，立即啟動關懷服務，轉介至台南市的相關社福機構，透過台南市新住民關懷服務協會的輔導和介紹，小華的父親已開始工作，加上家扶中心的生活補助，讓小華家庭生活逐漸有所改善。

移民署南區事務大隊台南市第一服務站主任林志鴻說，小玉忙於家庭生計，也疏於注意個人權益；一般而言，新住民3年可取得歸化權，1年後可取得定居資格，最短4年即可取得身分證。

在移民署等公私協力下，終於於母親節的前夕，阿玉終於順利拿到台灣身分證，成為正港的台灣人。小華說，感謝所有幫過我們的人，希望長大後能賺很多錢，讓媽媽可以過好日子，還要帶她回印尼玩。

移民署和台南市府南戶政事務所送上最好的母親節禮物，阿玉終於順利拿到台灣身分證，成為正港的台灣人。記者邵心杰／翻攝
移民署和台南市府南戶政事務所送上最好的母親節禮物，阿玉終於順利拿到台灣身分證，成為正港的台灣人。記者邵心杰／翻攝

移民署 新住民

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