8旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電 龍潭警護送返家

居住於桃園市龍潭區的85歲王姓老翁及82歲妻子，昨天晚間騎著電動輔助車外出購物，電動輔助車沒電發不動，身上沒有手機，且兩夫妻年紀大，行動不便也沒辦法推車，一臉憂愁坐在車上不知所措，只能在路旁等待救援，幸好遇到巡邏員警的援助，讓老翁夫妻得以平安返家。

龍潭警分局高平派出所副所長楊勝吉及警員曹智瑋，昨晚執行巡邏勤務時，行經龍潭區中原路段時，發現有一輛電動輔助車停於車水馬龍的路中，車上坐著焦急如焚的老翁，員警擔心夜間視線昏暗易生危險，立即停車並開起巡邏車警示燈警戒管制警示行經車輛，經趨前關心，才發現老翁是因為車輛沒電無法行駛，高齡8旬老夫妻，緊張的不知所措，警方隨即下車將電動車移往路旁，員警見車流量大易生危險，則先行將兩老載返家中，以確保其安全。

副所長楊勝吉表示，考量附近是工業區、遊樂區周邊，行經車輛很多，容易發生危險，為顧及安全，先將夫妻倆攙扶至巡邏車上等候，並將電動輔助車推往附近的超商前寄放，隨即撥打電話至老翁所陳述家中電話，惟當下無人接聽，只能開著巡邏車將其在返家中，當下正巧焦急的家屬正準備要出門去派出所報案協尋，家屬看到警方巡邏車在家門口停車，立即趨前才發現高齡的父母親在車上，才鬆了一口氣。