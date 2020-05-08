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彰化西濱快化學槽車與貨車碰撞大火撲滅 一命危一重傷
彰化縣西濱快速道路王功漢寶段的北上189.5公里處，今天上午10點59分發生化學槽車和17噸大貨車碰撞事故，大貨車遭強烈撞擊後，180度迴轉，化學槽車車頭起火，延燒到大貨車車頭，司機和副駕駛座乘客嚴重受傷，其中大貨車鄭姓駕駛失去意識，送到彰化基督教醫院急救，不排除有生命危險，乘客送彰濱秀傳醫院急救，生命癥象穩定，暫無生命危險。
彰化縣西濱快速道路王功漢寶段的車禍，化學槽車車頭冒出熊熊烈火和濃煙，彰化縣消防局第四大隊接獲報案，出動14輛消防車、2輛救護車、28名消防人員到場救援，約半小時後控制火勢，12點30分撲滅殘火。大貨車51歲鄭姓駕駛被二林基督教醫院轉送彰化基督教醫院急救，臉部、雙上下肢、後臀部2至3度燒燙傷面積佔體表50%，急診醫護人員做緊急處置後，安排到燒燙傷中心繼續救治。
初步了解，大貨車是空車，沒載貨，化學槽車裝載丙烯酸異辛酯，屬油性，非有毒物質的無色液體，易燃易揮發性，因此化學槽車激烈碰撞後，迅速起火，疑似被槽車撞擊的大貨車車身接近180度迴轉，車頭被槽車大火延燒，造成司機和跟車員工受傷。消防局第四大隊表示，化學車初步處理炳烯酸異辛，沒再被引燃的風險，後續由環保局處理，避免沖洗後汙染環境，起火原因尚待調查。
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