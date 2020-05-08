國道未打方向燈被檢舉 5.3公里內連吃4張罰單失金1萬2

彰化市葉姓男子日前駕車行經中山高台中路段，因變換車道未打方向燈，也未保持安間距離，在5.3公里內，遭人依行車紀錄器影像檢舉，連收4張罰單，應處1萬2000元罰款，直呼太離譜，向媒體表示將提申訴；但國道警察第3大隊表示，葉是同一個行為但不同地點違規多次，依法仍依次數開罰。

葉男指出，他收到的4張超速罰單，均是在今年3月2日上午7點52分到55分間，被依行駛高速公路未依規定使用方向燈，變換車道不當開罰，發生路段都在國道1號北向179.7公里到174.4公里間，第1張是52分在179.7公里，第2張到第4張都在55分，但違規地點分別在175公里、174.8公里、174.4公里，也就是說5.3公里的距離連開4張罰單。

葉男說，4張罰單，每張3000元，合計1萬2000元，5.3公里數換算，1公里「通行費」是2200多元，他接受變換車道未打方向燈違規而受罰，但無法認同一罪多罰。

國道公路警察局第三大隊交通組長張弘杰表示，依道路交通管理處罰條例，變換車道未依規定執行，認定上採取不同多次的不同行為裁罰，也就是說，同一個行為但不同地點違規多次，還是依次數開罰。

張弘杰說，葉對裁罰如有不服，依法可以提起申訴，警方會逐一釐清違規和裁罰的依據。

因變換車道未打方向燈，也未保持安間距離的檢舉案件越來越多，與葉類似被檢舉的案件最近有項判決。即彰化縣某營造公司公務車去年6月間行經彰化快官交流道，短短2分44秒內被檢舉達人行車紀錄器拍攝不斷變換車道卻未打方向燈，台中監理所據檢舉畫面，開出10張罰單合計罰款3萬元，營造公司不服提起訴訟，彰化地方法院認定其中3張是同一違規行為，判決撤銷罰單，其餘7張照罰不誤。