組律師團協助錢櫃大火受害者 議員：市府也是潛在被告

錢櫃大火案，北市法務局下午與家屬舉辦說明會，台北市議會民政委員會上午的工作報告，也討論市府如何替傷亡者求償，議員苗博雅認為，市府也可能是潛在被告，現在請律師團來義務協助，應該把律師倫理規範講清楚，否則若民眾要求國賠，義務律師會很尷尬。

法務局長袁秀慧說，市府會把義務律師的角色，在第一時間跟律師們說清楚，若協助市府，可能未來無法再接受委託去告國賠，會把律師倫理規範講清楚，成了市府律師，就不能替家屬組自救會，另外，一但加入，未來民眾要告國賠，也不能接案，會有利益衝突。

錢櫃KTV大火奪5命，造成不少家庭破碎，台北市政府法務局表示，組成10位的律師團、並建立單一諮詢窗口，提供受害者與家屬免費法律諮詢服務。

法務局今代表市府，與律師找案受害者及其家屬舉行說明會，法務局指出，今天舉行說明會，請家屬填申請資料，並整理訴求的賠償金額，之後再成立消費協商調解平台，找業者出面。目前是先就輕傷者，確定損害，先和錢櫃談，看能否把第一批家屬先和業者達成和解，其他有無法溝通的再協助處理，最後不行的再協助走法律途徑。

苗博雅也提醒，市府可能是潛在的被告，應避免以後有奇怪現象，例如高雄氣爆案，市府告業者，沒有告贏，但也不會向自己求償。且若民眾要求北市國賠，律師該怎麼回答，會很尷尬。

至於中廣是房東，是否有責任，袁秀慧說，要看租賃契約中，消防設備是否有不周全的地方，或是哪些是由房客自己布置，責任歸屬要看當初房東房客如何約定。

市府法務局今代表市府，提供家屬法律服務，包括社會局、衛生局、勞動局也派員出席，今天有70多位家屬和當事人來參加。

至於未來會不會打團體訴訟？袁秀慧說，這要由消費團體來打訴訟，例如消基會和消費者保護協會，市府可以補助費用，但市府的目標，目前是希望業者直接賠，否則訴訟打很久，對民眾不公平。