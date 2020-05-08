買「獨門配方」中藥要數萬元 老翁險落詐騙圈套

李姓老翁學上網，不料購物時疑落入詐騙圈套，要向中藥廠商業者購買「獨門配方」，昨天他到銀行要匯款，行員擔心他受騙，請警方勸老翁，員警發覺他要買枸杞、菊花等一般中藥材，就要9萬元，警方請老翁打電話給對方，對方發覺警方接過電話，馬上掛斷電話，才讓老翁驚覺受騙，直感謝警方幫他守助老本。

70歲的李姓老翁學著上網，說為了買些中藥材等當補品，才在網路上結識自稱賣中藥的業者。昨天上午10點多，老翁到高雄市鳳山區中山路某銀行準備匯款，行員得悉他要買枸杞、菊花，認為只是一般中藥材就要9萬元，而且匯款帳戶又在大陸，擔心老翁受騙才請警方到場協助。

鳳山警分局員警到場，瞭解老翁收到的文字內容都是簡體字，要老翁別上當，但李姓老翁說對方推薦他許多「獨門配方」的中藥，他才想買來補補身體。員警懷疑是場騙局，要老翁與對方聯繫，電話接通後，對方得知老翁身旁有人，員警也即接過電話，表明警察身分，對方一聽，急忙回覆「沒有，沒有，謝謝」就掛斷電話，才讓老翁確信遇到詐騙陷阱，打消匯款。