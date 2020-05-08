誣衊國家口罩隊吐口水、口罩有病毒 板橋警逮假消息男

新北市40歲吳姓男子上月在衛福部網站留言，指國家口隊生產的口罩遭吐口水，口罩上還留有病毒，新北市警方執行網路巡邏發現此則假訊息，查出是吳男所為，警詢後將他依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送新北地檢署偵辦。

「你們出產的口罩有的有感冒病毒這事你們知道嗎？有位得了感冒的人製作Made in Taiwan的口罩，還不時地吐口水上去，想把感冒傳染給他人好讓自己痊癒。」板橋警方上月執行網路巡邏，發現吳姓男子在衛福部網站上如此留言，指控國家口罩隊製作過程中，將感冒病毒吐在口罩上，刻意散布感冒病毒。

板橋偵查隊科偵小隊追查發現吳男還曾於今年3月間指控板橋某間醫院，「你們為何隱瞞疫情，如果你們沒隱瞞，那位武漢病毒患者也不會死掉。」吳男三番二次到網站上留言，散布假訊息，每一篇內容幾乎都是相當誇張離譜，也讓不知情民眾覺得恐慌而報警。