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中職領航開放千名球迷觀賽 中警五分局攜手防疫
台中洲際棒球場再度創造世界紀錄，全球首場疫情期間開放球迷進場的職棒賽事，就在母親節前夕的5月8日晚間開打，雖然只開放千人進場，仍讓因疫情被悶壞的廣大球迷們相當興奮，希望能搶票進場參與這歷史性的一刻。轄區警五分局配合此次賽事亦派遣警力協助現場防疫工作並維持現場秩序。
台中市政府也立刻與中華職棒、地主中信兄弟隊協商討論防疫措施，至現場共同會勘，確保防疫工作滴水不漏。
市府與職棒球團針對此次賽事已多次召開會議，除採實名登記嚴格管制進場外，入口也設置體溫量測站，並要求觀眾全程戴口罩，現場座位也將間隔1公尺以上，維持安全社交距離。球場規劃分流動線分區入座，減少人流交織，座位區走道也會增加人力，管控球迷勿隨意走動，提供球迷安全觀賽環境。
分局長郭士傑呼籲，本週末連續3日的洲際球賽都將開放部分民眾進場，請持票觀眾務必遵守球場防疫規定，依現場工作人員指示及引導入場，場內安維警察將配合球場保全人員維持秩序，相信在政府的努力及民眾的配合下，已轉播至世界的中華職棒賽事，無論是現場或電視前，大家都能安全盡興地觀賞全程賽事，展現我國全民防疫成果。
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