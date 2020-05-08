貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

北市士林區碧溪產業道路日前有家犬意外墜崖，動保處人員前往救援時，發現谷深約20公尺且地勢險峻，根本無法徒步進入，因此加派專業繩索救援隊員及工具支援，總算以繩索垂吊方式救援成功，結束3小時的人狗驚魂記。動保處提醒，飼主帶寵物進出公共場所，應該要繫緊牽繩。

2020-05-08 00:03