快訊

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？衛福部行程保密到家

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰濱快彰化北上路段185.9公里化學槽車遭大貨車追撞起火。圖／消防局提供
彰濱快彰化北上路段185.9公里化學槽車遭大貨車追撞起火。圖／消防局提供

彰化縣西濱快速道路漢寶草屯段的北上189.5公里處，今天上午10點59分發生17噸大貨車疑似追撞化學槽車的事故，大貨車車頭全毀，化學槽車起火，大貨車司機和副駕駛座乘客都受傷，其中大貨車司機意識不清，上半身二度燒灼傷，被送醫急救，乘客還留在現場等待救援。

化學槽車裝載丙烯酸異辛，並非有毒物質，在激烈撞擊後，槽車起火燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙遠在一公里外都看得清楚。警方封閉西濱北上內線車道和南下外線車道，正調查車禍發生原因。

【中央社／彰化縣8日電】

省道台61線彰化縣王功北上路段今天上午發生交通事故，一輛大貨車與槽車碰撞後起火，烈火與黑煙直竄天際，彰化縣消防局派遣多個分隊趕往搶救，已知2人需送醫。事故處理中。

彰化縣政府消防局上午10時59分獲報，彰化縣芳苑鄉一處發生汽車火警案，立即派遣二林、芳苑、漢寶等分隊前往打火並執行救護，現場為大貨車與槽車碰撞後起火燃燒，現場回報2人需送醫，槽車裝運品不排除是易燃物，經拉起多條水線灌救，火勢上午11時32分控制、上午11時41分撲滅，殘火處理中。

彰濱快彰化北上路段185.9公里化學槽車遭大貨車追撞起火，濃煙竄起。圖／網友提供
彰濱快彰化北上路段185.9公里化學槽車遭大貨車追撞起火，濃煙竄起。圖／網友提供

車道 事故

延伸閱讀

影／汽車遭貨車橫撞推半公里 駕駛差點嚇破膽直喊救命

讓西濱公路成國道最佳替代道路　交通部評估13地點設置休息站

影／騎進大貨車視線死角　7旬男騎士載小孩硬鑽碰撞卡車底

天雨路滑大貨車煞不住衝撞9車 2汽車駕駛一度受困車內

相關新聞

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

彰化縣西濱快速道路漢寶草屯段的北上189.5公里處，今天上午10點59分發生17噸大貨車疑似追撞化學槽車的事故，大貨車車...

新豐死亡車禍！疑左轉車未禮讓直行車 釀騎士一死一傷

新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷，警方初步研...

恐怖SPA池！男童手臂遭排水孔吸住 掙脫不了溺水腦缺氧

楊姓男子受僱負責幫桃園某高級社區SPA池定期維護，但他未依流程逐一檢查，事後還在紀錄單每項都勾選「已保養」，3年前1名1...

誣衊國家口罩隊吐口水、口罩有病毒 板橋警逮假消息男

新北市40歲吳姓男子上月在衛福部網站留言，指國家口隊生產的口罩遭吐口水，口罩上還留有病毒，新北市警方執行網路巡邏發現此則...

差1公尺都不行 海巡署宜蘭外海查獲違規捕魩

海上捕魚兼顧保育，畫有禁漁區，海巡署宜蘭巡防區查違規，昨天就在清水外海，查獲捕魩船侵入禁漁區作業，廣播制止，函送法辦。

轎車女駕駛追撞公車 酒測達0.94神智清醒稱用漱口水

張姓女子今天早上7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公...

中學師笑學生「勃雞」、桌子搬馬桶上罰寫 家長要求解聘

台中市西苑高中一名陳姓教師因對學生不當管教，並幫男學生取「勃雞」不雅綽號，今年3月被家長出面控訴並要求校方解聘，最後被教...

狗暴衝墜崖20米 繩索垂吊救回

北市士林區碧溪產業道路日前有家犬意外墜崖，動保處人員前往救援時，發現谷深約20公尺且地勢險峻，根本無法徒步進入，因此加派專業繩索救援隊員及工具支援，總算以繩索垂吊方式救援成功，結束3小時的人狗驚魂記。動保處提醒，飼主帶寵物進出公共場所，應該要繫緊牽繩。

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

嘉義市忠義街一處公寓大樓6樓今晚10點半傳出火警，消防局獲報後，將屋主陳姓男子救出，並立即撲滅火勢，疏散約50名住戶，沒...

小客車闖平交道事故搶通 影響2188人

台鐵3257次后里開往潮州區間車，今天晚間8點半在高雄岡山、橋頭區段大寮路平交道發生事故。1輛廂型小客車疑擅自闖越平交道...

影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

一名男性歹徒今天下午4時許前往嘉義縣大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫...

影／防疫兵推時陳抗遭法辦 高市前消防員告警濫權

高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求...

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

印尼看護棄失智老人落跑 高調PO網炫耀落網

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。