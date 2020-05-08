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貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉
彰化縣西濱快速道路漢寶草屯段的北上189.5公里處，今天上午10點59分發生17噸大貨車疑似追撞化學槽車的事故，大貨車車頭全毀，化學槽車起火，大貨車司機和副駕駛座乘客都受傷，其中大貨車司機意識不清，上半身二度燒灼傷，被送醫急救，乘客還留在現場等待救援。
化學槽車裝載丙烯酸異辛，並非有毒物質，在激烈撞擊後，槽車起火燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙遠在一公里外都看得清楚。警方封閉西濱北上內線車道和南下外線車道，正調查車禍發生原因。
【中央社／彰化縣8日電】
省道台61線彰化縣王功北上路段今天上午發生交通事故，一輛大貨車與槽車碰撞後起火，烈火與黑煙直竄天際，彰化縣消防局派遣多個分隊趕往搶救，已知2人需送醫。事故處理中。
彰化縣政府消防局上午10時59分獲報，彰化縣芳苑鄉一處發生汽車火警案，立即派遣二林、芳苑、漢寶等分隊前往打火並執行救護，現場為大貨車與槽車碰撞後起火燃燒，現場回報2人需送醫，槽車裝運品不排除是易燃物，經拉起多條水線灌救，火勢上午11時32分控制、上午11時41分撲滅，殘火處理中。
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