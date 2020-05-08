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新豐死亡車禍！疑左轉車未禮讓直行車 釀騎士一死一傷

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷。圖／警方提供
新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷。圖／警方提供

新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷，警方初步研判，該起死亡車禍疑似因轉彎轎車未禮讓直行車所致，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。警方表示，路口的道路交通事故時常因為未禮讓的問題，導致交通事故頻傳，特別提供4個小撇步提醒用路人注意行車安全。

警方表示，這起死亡車禍發生在5月3日連假最後一天，當天晚上9點多，李姓男子駕車從新興路南往北方向行駛，在文昌路口左轉彎時，被從北往南方向直行的機車迎面撞上，王姓機車騎士腳部骨折送醫治療，謝姓機車騎士則在送醫搶救後仍傷重不治。

新竹縣政府警察局統計，新竹縣自108年1月至12月，共有1446件交通事故肇是因未依規定讓車，為加強交通安全觀念，提升行車安全，交通隊提供4個小撇步，降低交通事故發生的機率。

交通隊隊長陳鴻德指出，第一個撇步是行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行；第二個是若幹、支道有閃燈號誌，閃黃燈時應減速通過路口，閃紅燈則應停車查看，無車再行；第三個是注意停讓標誌，「讓」應禮讓橫向來車先行，「停」應停車查看橫向無車再行。

最後是提醒駕駛行駛在無標誌、標線、號誌路口時，少線道讓多線道、支線讓幹線，轉彎車讓直行車先行，若雙方均為直行車時，左方車要讓右方車先行，轉彎車駛入同一車道，右彎車應禮讓左彎車先行。

陳鴻德也提醒民眾，假日出遊時注意交通安全，千萬不要一時搶快，發生交通事故後，不只掃興也受了傷。

新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷。圖／警方提供
新竹縣新豐鄉日前發生一起死亡車禍，一輛汽車在文昌路口欲左轉彎，與直行的機車發生碰撞，導致2名機車騎士一死一傷。圖／警方提供

新竹 機車騎士 車禍

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