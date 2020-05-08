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錢櫃大火向業者提告？黃珊珊：提告是傷亡家屬的權益

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影

錢櫃大火案，北市法務局下午與家屬舉辦說明會，對於是否向錢櫃提告，台北市副市長黃珊珊上午指出，告不告是傷者和往生者家屬的權利，如果有需要，市府會請律師團協助，消保官會成為協調的平台，積極處理，希望有個第三方協調平台，讓傷亡者在權利上不至於受到任何傷害，成立正式的協商記錄。

黃珊珊說，下午對家屬的說明會，由法務局召集，市府請律師團，大約有10人以上的律師，做相關諮詢服務，說明每個人權利義務，和北市府能協助的事項，並了解家屬意向。

黃珊珊指出，因有些傷者還在休養，現在還沒辦法知道傷勢的損害有多少，但有些輕傷可能已經知道，初步了解家屬是否有願意參加相關的協商。北市協助處理後續，也尊重家屬，消保官是平台。

至於昨天的錢櫃大火懲處名單，有議員批評是卸責？黃珊珊指出，這是很沈重的事，各界意見都虛心接受指教，雖然清查行政責任，但還有救火的功勞，應賞罰明確，都沒有任何一個願意造成這樣的結果，調查移送懲處，但消防弟兄的功勞功不可沒，不能去傷害任何一個基層公務人員，有功必獎、有過必罰。

北市 黃珊珊 錢櫃

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