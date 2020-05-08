恐怖SPA池！男童手臂遭排水孔吸住 掙脫不了溺水腦缺氧

楊姓男子受僱負責幫桃園某高級社區SPA池定期維護，但他未依流程逐一檢查，事後還在紀錄單每項都勾選「已保養」，3年前1名11歲男童去游泳，手臂被孔蓋脫落的排水孔吸住，整個人淹沒水中無法掙脫，被救起送醫仍造成缺氧腦病變、肺炎，檢方偵結依業務過失重傷害罪嫌起訴楊男。

檢方調查，楊男（48歲）為該公司負責人，受僱負責該社區公共設施SPA池保養、維護，依規定必須按合約書中定期檢查SPA池內進、出，及回水管路是否正常，但他2017年6月、7月間到場檢查3次，僅有保養SPA池及景觀池的機房和驗水。

檢方指出，楊3次檢查都沒發現SPA池中排水孔蓋脫落、排水設備損壞，同年7月30日社區1名11歲男童下午去游泳，卻在SPA池中手臂突然被排水孔吸著，導致無法掙脫溺水，獲救送醫後仍因缺氧性腦病變、吸入性肺炎，及左手前腔室症候群。

男童家屬事控告包括楊在內，以及該公司前負責人、社區管委會總幹事、主委，以及多名委員等6人業務過失重傷害。

檢方訊時，楊男坦承到社區維護SPA池沒做氣動開關及水療各項功能測試、補水及池面溢流排水，以及池壁出水口、方形集水口、圓形集水口等功能的目視檢查，卻在維護保養紀錄上都勾選「已保養」；而社區總幹事、主委及委員均否認有過失，表示均委由楊的公司專責檢查SPA池。

另現場監視器也拍下男童因手臂遭吸住，在水池中無法掙脫溺水畫面，並有維護保養紀錄表、醫院診斷佐證，檢方偵結認定楊犯嫌明確，依修法前之業務過失重傷害罪嫌起訴楊。

檢方並指出，前公司負責人已死亡，其餘被告社區總幹事、主委及委員依照契約，委由楊的公司做專業維護才開放SPA池給住戶使用，難對他們不具專業者科以如營業場所管理者的高度注意義務，均處分不起訴。