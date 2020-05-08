差1公尺都不行 海巡署宜蘭外海查獲違規捕魩

海上捕魚兼顧保育，畫有禁漁區，海巡署宜蘭巡防區查違規，昨天就在清水外海，查獲捕魩船侵入禁漁區作業，廣播制止，函送法辦。

海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊指出，海上設置禁漁區，讓魚類能有生長、繁衍不受打擾的海域環境，避免漁船違規捕撈將使海洋資源枯竭，依據宜蘭縣政府公告的「魩鱙漁業作業規定辦法」，需要在距岸500公尺以外作業。

不過，海巡署宜蘭巡防區獲報，有漁船在宜蘭縣清水距岸0.192浬、即356公尺處作業，海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊派遣巡邏艇查處，發現作業漁船雖為登記有案可合法作業的魩鱙捕撈漁船，但已侵入禁漁區，違規事實明確。

巡防艇立即廣播，要求漁船停止作業起網，駛離禁漁區，並將違規事實全程蒐證後，函送漁政主管機關裁處。

蘇澳海巡隊提醒漁民，在海上作業應遵守漁政機關規定，讓海洋漁業資源永續發展，呼籲民眾發現違規情事，打免付費報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往處理。