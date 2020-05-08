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轎車女駕駛追撞公車 酒測達0.94神智清醒稱用漱口水

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
張姓女子今早7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。圖／民眾提供
張姓女子今早7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。圖／民眾提供

張姓女子今天早上7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。張女的酒測值達0.94毫克，張指稱並未飲酒，是用漱口水漱口後上路，警方將透過抽血方式進一步檢驗是否有酒精反應。

今天早上7時許，張女駕駛一輛白色自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向， 疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，造成自小客車車頭毀損，幸好無人受傷。

張女的酒測值達0.94毫克，但張堅稱非酒駕，她說，早上用漱口水漱口後才上路，不知內含酒精。張女神智清醒，且包包內還放有一瓶漱口水，警方將透過抽血方式進一步檢驗是否有酒精反應。

張姓女子今早7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。圖／民眾提供
張姓女子今早7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。圖／民眾提供

公車 酒駕 車禍

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