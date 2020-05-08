轎車女駕駛追撞公車 酒測達0.94神智清醒稱用漱口水

張姓女子今天早上7時許駕駛自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向，疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，公車上20多名乘客因撞擊受驚嚇，幸無人傷亡。張女的酒測值達0.94毫克，張指稱並未飲酒，是用漱口水漱口後上路，警方將透過抽血方式進一步檢驗是否有酒精反應。

今天早上7時許，張女駕駛一輛白色自小客車，行駛台中市沙鹿區台灣大道七段往市區方向， 疑未注意車前狀況，追撞前方正要起步的公車，造成自小客車車頭毀損，幸好無人受傷。