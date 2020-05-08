中學師笑學生「勃雞」、桌子搬馬桶罰寫 家長要求解聘

台中市西苑高中一名陳姓教師因對學生不當管教，並幫男學生取「勃雞」不雅綽號，今年3月被家長出面控訴並要求校方解聘，最後被教育局重罰、校方記過處分，但至今仍在校任教，引發家長不滿。

有家長昨天再透過人本教育基金會爆料，10年前兒子也被陳師霸凌鎖廁所罰寫、罰站太陽下4小時、處罰青蛙跳責罵「跳到死！」人本基金會要求應重開教評會，解聘陳姓教師。

台中市教育局表示，西苑高中陳姓教師不當管教案，事件發生在2017年，因涉及體罰並違反性平法，校方2018年召開教師考核會決議，予以一大過懲處，已調離原職務，被取不雅綽號的學生家長已提出告訴，雙方進入司法程序，後續將依法院判決結果處置，絕不寬貸。

據了解，家長認為陳姓教師明顯不適任，因校方、教育局沒有積極處理，再度找上人本基金會。一名蔡姓家長昨天出面控訴，兒子10年前也被陳師不當管教，要求兒子把桌子搬到廁所的蹲式馬桶上面，鎖門罰寫。

蔡姓家長說，兒子當時在太陽底下罰站從早上10點連續罰站4小時，不能吃午餐也無法上課；把兒子帶到到體育班公審，要求該班學生把換下來的髒衣服丟到他身上，以及處罰學生青蛙跳，還說「你他媽的就給我跳到死為止，跳到死懂不懂！」兒子國中畢業都不敢說，直到小6歲的弟弟也要上西苑國中部才提醒弟弟對陳師要小心一點，「這是他一輩子最不想回想起來的事」。

台中市教育局說，陳姓教師3年前替學生取不雅綽號「勃雞」，經台中市家防中心認定違反兒少法公告並重罰6萬元，被校方處一大過，目前司法案件進行中，會根據判決結果，要求校方展開調查並召開教評會，最重將解聘、停聘或不續聘，維護學生受教權。