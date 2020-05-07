影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

嘉義市忠義街一處公寓大樓6樓今晚10點半傳出火警，消防局獲報後，將屋主陳姓男子救出，並立即撲滅火勢，疏散約50名住戶，沒有人受傷，附近居民表示，當時有聽到爆炸聲響，還好消防人員及時趕到。

消防局第一分隊分隊長楊友仁率第一、第二、東區、蘭潭和湖內分隊到場搶救，發現燃燒面積約6平方公尺，起火處在客廳茶几，堆放許多雜物和垃圾，電風扇被燃燒殆盡，現場格局為3房2廳，但消防人員入內清查，幾乎無行走空間。