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影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾
嘉義市忠義街一處公寓大樓6樓今晚10點半傳出火警，消防局獲報後，將屋主陳姓男子救出，並立即撲滅火勢，疏散約50名住戶，沒有人受傷，附近居民表示，當時有聽到爆炸聲響，還好消防人員及時趕到。
消防局第一分隊分隊長楊友仁率第一、第二、東區、蘭潭和湖內分隊到場搶救，發現燃燒面積約6平方公尺，起火處在客廳茶几，堆放許多雜物和垃圾，電風扇被燃燒殆盡，現場格局為3房2廳，但消防人員入內清查，幾乎無行走空間。
陳男獲救後神情恍惚，陳表示，今晚有吃安眠藥，發現起火後，有用滅火器試圖滅火，但仍無法撲滅，不知道為何起火。消防局指出，因起火是在最高樓層6樓，因此樓下住戶迅速往下逃生，沒有擴大傷亡，火災原因仍在調查中。
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