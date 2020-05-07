聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影
嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影

嘉義市忠義街一處公寓大樓6樓今晚10點半傳出火警，消防局獲報後，將屋主陳姓男子救出，並立即撲滅火勢，疏散約50名住戶，沒有人受傷，附近居民表示，當時有聽到爆炸聲響，還好消防人員及時趕到。

消防局第一分隊分隊長楊友仁率第一、第二、東區、蘭潭和湖內分隊到場搶救，發現燃燒面積約6平方公尺，起火處在客廳茶几，堆放許多雜物和垃圾，電風扇被燃燒殆盡，現場格局為3房2廳，但消防人員入內清查，幾乎無行走空間。

陳男獲救後神情恍惚，陳表示，今晚有吃安眠藥，發現起火後，有用滅火器試圖滅火，但仍無法撲滅，不知道為何起火。消防局指出，因起火是在最高樓層6樓，因此樓下住戶迅速往下逃生，沒有擴大傷亡，火災原因仍在調查中。

嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影
嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影
嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影
嘉義市忠義街發生火警。記者李承穎／攝影

嘉義 爆炸

延伸閱讀

【讀＋新聞】病毒、大火、天災肆虐！災害時代的生存之書

擴大急難紓困補助 嘉義市發出第一筆2萬元

「出門帶棍子防身」 嘉義市湖子內重畫區野狗咬人引民怨

網傳中市民憑證換警報器 查核中心：有資格限制

相關新聞

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

台鐵簡訊指出，3257次區間車（后里開往潮州），晚間8時30分於岡山=橋頭間大寮路平交道K384+331，撞及公路車輛發...

影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

一名男性歹徒今天下午4時許前往嘉義縣大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫...

郵局女志工申請安心即時上工才4天 竟遇持刀搶劫

嘉義縣大林鎮中山郵局傳搶案，據了解，遭狹持的林姓女志工申請安心即時上工專案，被分配到郵局才4天，負責幫忙量體溫，當時歹徒...

影／嘉義市大樓火災疏散50人 屋主房內堆滿垃圾

嘉義市忠義街一處公寓大樓6樓今晚10點半傳出火警，消防局獲報後，將屋主陳姓男子救出，並立即撲滅火勢，疏散約50名住戶，沒...

小客車闖平交道事故搶通 影響2188人

台鐵3257次后里開往潮州區間車，今天晚間8點半在高雄岡山、橋頭區段大寮路平交道發生事故。1輛廂型小客車疑擅自闖越平交道...

國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大

新冠肺炎期間，桃園市轄內因桃園國際機場成為國境防疫第一線，消防局截至昨日已出動289車次、送醫286人，消防員身穿密不透...

影／砂石車帆布揚起扯斷號誌 後車倒楣被砸

新北市五股區今天下午2時許，1輛行駛在新五路上的砂石車，駕駛沒有察覺砂石車車斗帆布揚起，竟直接勾斷路上2座號誌燈，還當場...

金門2機車騎士互不相讓 「相親」相撞幸無大礙

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，塗姓女子騎乘普通重型機車，於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與由康是美往榜林社區...

男子陳屍汽車旅館 一對男女同宿後離去警追查身分

基隆市方姓男子今天凌晨被人發現陳屍在汽車旅館房內，警方查出昨天他與一對男女搭計程車來投宿，兩小時後這對男女搭計程車離去，...

另類母親節感恩 收容人初體驗錄影片「LINE」媽媽

台南監獄明德戒治分監因應新冠肺炎疫情，安排不一樣的「有聲有攝，雲端傳情」母親節感恩活動，以錄影器材，將收容人對母親或家人...

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

新北市三重區今天凌晨發生一起未成年少年遭砍險命危案件，經了解疑似是遭砍少年霸凌國中同校女同學，導致女同學橫紋肌溶解險些命...

影／車上載通緝男拒攔查 海山警開兩槍仍加速飛車逃逸

新北市洪姓男子昨天駕車載友人徐姓男子及葉姓女子，因車輛違停在路邊，徐男因毒品案遭通緝，見警方上前盤查，洪經徐要求加足油門...

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。