影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

一名男性歹徒今天下午4時許前往嘉義縣大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫！把錢拿出來！」郵局謝姓經理擔心傷及員工，隨手拿出一疊鈔票，歹徒得手9萬元跑出郵局，往大林火車站方向逃逸，目擊民眾還以為他在運動，不知道竟是郵局搶匪，警方正沿途調閱監視器畫面循線追捕。

據了解，歹徒一進郵局大門即持刀脅持林女，當時郵局內人潮極少，櫃台只有謝姓經理及另一名女行員，歹徒將林女壓到地上後，林女嚇到腿軟，躲在牆邊瑟瑟發抖，前後作案約1分多鐘，幸無人受傷，因並非整捆鈔票，行員事後清點發現損失約9萬元。

現場目擊者表示，男子身高約170公分，身型壯碩，頭戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，身著黑色長袖，火車站附近民眾表示，以為歹徒是在運動，沒特別注意他是否持刀及鈔票，警方尚在調閱沿路監視器畫面，確認男子作案的交通工具。

中華郵政工會嘉義分會表示，林女為安心即時上工專案員工，負責幫忙量體溫，才上班第4天就發生這種事，將派員前往慰問。嘉義縣社會局長蕭英成表示，嘉義縣民受到挾持驚嚇，今天先讓當事人靜養，社會局明天將派員慰問，並提供必要協助。