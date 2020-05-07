聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮郵局今天下午4時許發生持刀搶案，歹徒戴白色半罩式安全帽及黑色口罩。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣大林鎮郵局今天下午4時許發生持刀搶案，歹徒戴白色半罩式安全帽及黑色口罩。記者陳玫伶／翻攝

一名男性歹徒今天下午4時許前往嘉義縣大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫！把錢拿出來！」郵局謝姓經理擔心傷及員工，隨手拿出一疊鈔票，歹徒得手9萬元跑出郵局，往大林火車站方向逃逸，目擊民眾還以為他在運動，不知道竟是郵局搶匪，警方正沿途調閱監視器畫面循線追捕。

據了解，歹徒一進郵局大門即持刀脅持林女，當時郵局內人潮極少，櫃台只有謝姓經理及另一名女行員，歹徒將林女壓到地上後，林女嚇到腿軟，躲在牆邊瑟瑟發抖，前後作案約1分多鐘，幸無人受傷，因並非整捆鈔票，行員事後清點發現損失約9萬元。

現場目擊者表示，男子身高約170公分，身型壯碩，頭戴半罩式白色安全帽及黑色口罩，身著黑色長袖，火車站附近民眾表示，以為歹徒是在運動，沒特別注意他是否持刀及鈔票，警方尚在調閱沿路監視器畫面，確認男子作案的交通工具。

中華郵政工會嘉義分會表示，林女為安心即時上工專案員工，負責幫忙量體溫，才上班第4天就發生這種事，將派員前往慰問。嘉義縣社會局長蕭英成表示，嘉義縣民受到挾持驚嚇，今天先讓當事人靜養，社會局明天將派員慰問，並提供必要協助。

嘉義縣大林鎮長簡志偉、嘉義縣警察局長廖宗山、嘉義縣警察局民雄分局長施宇峰、民雄分局偵查隊長陳俊廷等人，獲悉第一時間抵達案發現場了解案情。

嘉義縣大林鎮中山路郵局今天下午4時許發生持刀搶案。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局今天下午4時許發生持刀搶案。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局今天下午4時許發生持刀搶案。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮中山路郵局今天下午4時許發生持刀搶案。記者陳玫伶／攝影

嘉義 郵局 警察

延伸閱讀

郵局女志工申請安心即時上工才4天 竟遇持刀搶劫

大林郵局發生搶案 歹徒拿刀挾持志工

斜槓人生／當小選手表率 交警呂詩緯判球紓壓

嘉大基地台一牆之隔 民雄農工怕怕

相關新聞

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

台鐵簡訊指出，3257次區間車（后里開往潮州），晚間8時30分於岡山=橋頭間大寮路平交道K384+331，撞及公路車輛發...

影／嘉縣郵局搶匪跑往火車站逃逸 路人還以為他在運動

一名男性歹徒今天下午4時許前往嘉義縣大林鎮中山路郵局，持水果刀脅持在郵局門口量體溫的48歲林姓女員工，並到櫃檯大喊「搶劫...

郵局女志工申請安心即時上工才4天 竟遇持刀搶劫

嘉義縣大林鎮中山郵局傳搶案，據了解，遭狹持的林姓女志工申請安心即時上工專案，被分配到郵局才4天，負責幫忙量體溫，當時歹徒...

小客車闖平交道事故搶通 影響2188人

台鐵3257次后里開往潮州區間車，今天晚間8點半在高雄岡山、橋頭區段大寮路平交道發生事故。1輛廂型小客車疑擅自闖越平交道...

國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大

新冠肺炎期間，桃園市轄內因桃園國際機場成為國境防疫第一線，消防局截至昨日已出動289車次、送醫286人，消防員身穿密不透...

影／砂石車帆布揚起扯斷號誌 後車倒楣被砸

新北市五股區今天下午2時許，1輛行駛在新五路上的砂石車，駕駛沒有察覺砂石車車斗帆布揚起，竟直接勾斷路上2座號誌燈，還當場...

金門2機車騎士互不相讓 「相親」相撞幸無大礙

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，塗姓女子騎乘普通重型機車，於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與由康是美往榜林社區...

男子陳屍汽車旅館 一對男女同宿後離去警追查身分

基隆市方姓男子今天凌晨被人發現陳屍在汽車旅館房內，警方查出昨天他與一對男女搭計程車來投宿，兩小時後這對男女搭計程車離去，...

另類母親節感恩 收容人初體驗錄影片「LINE」媽媽

台南監獄明德戒治分監因應新冠肺炎疫情，安排不一樣的「有聲有攝，雲端傳情」母親節感恩活動，以錄影器材，將收容人對母親或家人...

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

新北市三重區今天凌晨發生一起未成年少年遭砍險命危案件，經了解疑似是遭砍少年霸凌國中同校女同學，導致女同學橫紋肌溶解險些命...

影／車上載通緝男拒攔查 海山警開兩槍仍加速飛車逃逸

新北市洪姓男子昨天駕車載友人徐姓男子及葉姓女子，因車輛違停在路邊，徐男因毒品案遭通緝，見警方上前盤查，洪經徐要求加足油門...

最美畫面 白河警烈日幫小兒麻痺媽為腦麻兒推輪椅

患有小兒麻痺的媽媽，大熱天在馬路吃力推著正在鬧情緒的腦麻兒子，過程險象環生，台南市白河警分局兩名警員發現後立即趨往協助推...

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

夜店宣傳用女童祼照 盧秀燕：可惡！最重可罰60萬元

印尼看護棄失智老人落跑 高調PO網炫耀落網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。