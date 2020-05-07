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錢櫃大火後續效應 新北消防清查視聽歌唱場所

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
有鑒於台北市錢櫃KTV火警6死重大工安事件，引發社會大眾對視聽歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局第一救災救護大隊長陳志瑋今天帶隊率板橋安檢小組成員，前往板橋區館前西路的U2電影館，抽查場所各項消防安全設備。圖／消防一大隊提供
有鑒於台北市錢櫃KTV火警6死重大工安事件，引發社會大眾對視聽歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局第一救災救護大隊長陳志瑋今天帶隊率板橋安檢小組成員，前往板橋區館前西路的U2電影館，抽查場所各項消防安全設備。圖／消防一大隊提供

台北市錢櫃KTV火警造成6死，新北市加強全市388間視聽歌唱場所安檢，新北市消防局第一救災救護大隊今天前往板橋區館前西路的U2電影館抽查，發現部分火警探測器設置位置錯誤及防護計畫書內容有誤，依法開限期改善通知單，大隊長陳志瑋表示，業者限期15日內將火警探測器改善完畢，防護計畫書錯誤部分，限期7日改善完成，會持續追蹤列管至業者改善為止。

一大隊表示，「板橋U2電影館」所在建物內有長照中心、視聽歌唱、旅館、指壓按摩等場所，屬複合用途建築物，出入人口複雜。經抽查結果除發現探測器位置錯誤及防護計畫書內容有誤外，現場亦發現該棟建築物梯間多處堆積大量雜物，嚴重影響逃生動線，將違規項目查報移請權責單位進行後續處理。

陳志瑋表示，依消防局訂定「新北市視聽歌唱場所強化消防安全檢查專案計畫」，板橋區為一大隊位所屬轄區，經查轄內共有73家視聽歌唱場所，為維護公共安全確保消費者權益，將於5月15日前針對上述所有場所進行消防安全設備檢查，也將針對大樓建築物避難逃生動線進行檢視，疑似不符規定者將移請權責單位進行裁處，以保障市民生命財產安全。

有鑒於台北市錢櫃KTV火警6死重大工安事件，引發社會大眾對視聽歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局第一救災救護大隊長陳志瑋今天帶隊率板橋安檢小組成員，前往板橋區館前西路的U2電影館，抽查場所各項消防安全設備。圖／消防一大隊提供
有鑒於台北市錢櫃KTV火警6死重大工安事件，引發社會大眾對視聽歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局第一救災救護大隊長陳志瑋今天帶隊率板橋安檢小組成員，前往板橋區館前西路的U2電影館，抽查場所各項消防安全設備。圖／消防一大隊提供

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