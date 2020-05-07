錢櫃大火後續效應 新北消防清查視聽歌唱場所

台北市錢櫃KTV火警造成6死，新北市加強全市388間視聽歌唱場所安檢，新北市消防局第一救災救護大隊今天前往板橋區館前西路的U2電影館抽查，發現部分火警探測器設置位置錯誤及防護計畫書內容有誤，依法開限期改善通知單，大隊長陳志瑋表示，業者限期15日內將火警探測器改善完畢，防護計畫書錯誤部分，限期7日改善完成，會持續追蹤列管至業者改善為止。

一大隊表示，「板橋U2電影館」所在建物內有長照中心、視聽歌唱、旅館、指壓按摩等場所，屬複合用途建築物，出入人口複雜。經抽查結果除發現探測器位置錯誤及防護計畫書內容有誤外，現場亦發現該棟建築物梯間多處堆積大量雜物，嚴重影響逃生動線，將違規項目查報移請權責單位進行後續處理。