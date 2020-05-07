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影／防疫兵推時陳抗遭法辦 高市前消防員告警濫權

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，又趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求，遭警方依法送辦。記者賴郁薇／攝影
高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，又趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求，遭警方依法送辦。記者賴郁薇／攝影

高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求，受市府邀請參加兵推的台灣民間防疫聯盟成員顏坤泉「順路探視」徐國堯，也遭苓雅分局警方依社維法送辦。徐國堯等人今天到高雄地檢署，按鈴控訴警方濫權。

高雄市警局說，徐國堯等人5月3日上午8點半左右聚集高雄市政府四維行政中心，手搖大型旗幟並播放歌曲集，攜帶大聲公廣播器、布條、標語，多次繞行抗議表達訴求，當時四維行政中心內正在防疫兵推，演練車輛須從行政中心大門進出，徐等干擾演習車輛出入動線，已妨害公共秩序及防疫演練程序。

現場指揮官兩次明確口頭及舉牌制止，要求解散，徐等仍不聽勸阻，警方為維護防疫兵推安全，才將徐國堯等人依違反社會秩序維護法移送高雄簡易庭審理。

徐國堯為替消防員爭取合理工作權，被記43支申誡免職，打行政訴訟力求復職又吞敗。徐等上月底開記者會，跟高雄市長韓國瑜喊話「恢復徐國堯工作、名譽」，但卻沒結果，「消防人權促進會」幾名代表在5月3日繞行四維行政中心表達訴求。

繞行時，徐國堯開啟手機直播被維安警力攔阻，他高喊「警察暴力、我已經被架開了」，並要求「讓我自己走」，警方也同意「好你自己走，我沒有碰到你，來請」，但徐國堯直播中反覆唸著，「警察強制把我們帶離現場」，警方從旁複述「先生，你現在是違反社會秩序維護法第64條」。事後，徐國堯等人被帶到成功派出所，依法移送裁處。

當時正打算到四維行政中心參與兵推的顏坤泉被波及，他還原當時狀況說，當天獲邀參與防疫兵推演練，因找不到入口，在市府愛繞了一圈，在超商喝了杯咖啡後決定前往行政中心探視徐國堯，「跟著到處走」，沒想到也被警方帶走。

徐國堯等人今天在高雄地檢署外舉牌，揩苓雅分局員警「違法亂紀」，強調當天知道行政中心兵推，並未滋事干擾，卻仍被捕，按鈴控訴濫權逮捕。

高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，又趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求，遭警方依法送辦。記者賴郁薇／攝影
高雄市前消防隊員徐國堯為爭取合理工作權，頻頻跟市府抗爭未果，又趁市府5月3日防疫兵推演練時，在四維行政中心外人行道表達訴求，遭警方依法送辦。記者賴郁薇／攝影

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