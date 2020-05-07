高雄男酒後失態 竟把救護車當計程車還大鬧賣場
許姓男子飲酒後情緒失控，找來救護車當計程車，不僅濫用醫療資源，還因藉著大醉偷跑出急診室，到賣場與店員起衝突，引來路人圍觀；轄區警方獲報到場，費盡九牛二虎之力，將他帶回派出所，結束這場鬧劇。
據了解，前天晚上10點多時，許男（30歲）在外酒過三巡後，自稱身體不適找來消防救護員送到醫院，但就醫後，許又從急診室偷跑，到美術南三路口附近的超商買酒。
許男赤裸著上半身，在超商內拿著酒打開瓶蓋就開始飲用，引來店員注意上前詢問，但許卻身上未帶分毫，與店員發生衝突起口角，兩人一路在店門口推擠到店外。
路過民眾以為發生打架鬥毆事件，報警處理。轄區警方鼓山分局獲報後，員警一分鐘內就到場調解。許又在現場耍賴蹲在地上，讓到現場處理的員警頭痛不已，最後順利壓制，將他帶回派出所內。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言