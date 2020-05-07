未繫安全帶挨罰不服 國道警：駕駛左肩物體露餡

台中市有民眾遭國道警方拍照逕行舉發「未繫安全帶」，民眾質疑照片模糊難以判斷，不服裁罰。國道警方指出，駕駛左肩後方有白色物體，若有繫上安全帶應有痕跡，但照片中查無。

台中市有民眾今年1月開車行經國道四號路段，遭國道警方拍下「未繫安全帶」照片，逕行舉發並裁罰新台幣3000元罰鍰，民眾查看收到的違規照片，認為照片畫面模糊，無法辨識是否有繫上安全帶，不服裁罰。

國道警方指出，駕駛人堅稱他有繫上安全帶，且若未繫上安全帶，車內會不停發出警鳴聲，但依據同仁以單眼相機連續拍攝的照片，駕駛座後方有個白色的物體，高度低於安全帶，若有繫上安全帶，應會有安全帶的痕跡，但白色物體相當完整。

民眾不服裁罰，至今未繳交罰金，並向行政法院提出訴訟，後續由法官裁判。