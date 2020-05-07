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第一天上工就被逮 22歲男應徵海產店成詐欺車手

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手。記者李隆揆／翻攝
戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手。記者李隆揆／翻攝

22歲戴姓男子日前看見FB廣告主打「免經驗」、「日領新資」、「徵海產店外場人員」等關鍵字，上門應徵工作後卻被藉故要求到各金融機構ATM領款；昨天首日上工就被警方盯上，以詐欺車手身分連帶另一名上游收水手一併被逮，依法送辦。

據了解，台北市中正二分局警方昨天下午在公館商圈執行防制車手勤務時，見戴男持續於不同金融機構提領款項，其形跡可疑，疑似是詐欺集團取款車手，遂派員跟監，直到他將款項交付給另一名中年男子時，以優勢警力進行盤查，當場查扣不法所得9萬4千餘元、人頭帳戶金融卡及行動電話等證物，詢後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

戴男落網時供稱，日前他在FB社團中看到求職廣告，欲徵求海產店外場人員，並主打「免經驗」「日領新資」「徵求二度就業者」「時薪優」等關鍵字，便上門應徵；未料對方表示，該工作是在從事遊戲機台擺設相關工作，部分遊戲機台會擺在海產店內，且由於戴男尚太資淺，須先從「收取遊戲機台費用」開始學起。

戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手，落網時還喊冤「上工第一天就被抓」；擔任上游收水手的邵男則表示，他從今年4月底工作至今，也以為自己是在為遊戲機台公司收款。警方表示，全案將持續向上溯源，擴大追查車手所屬詐騙集團成員，瓦解該詐騙集團。

警方呼籲，民眾如見到求職廣告主打「免經驗、日領薪資」及「徵求二度求職者上門」等關鍵字，多為詐騙集團以不實話術包裝工作內容，巧妙利用民眾急於求職心態，加以吸收成為犯罪工具；詐騙集團日益猖獗，手法不斷推陳出新，為確保民眾財產安全，警方除持續分析轄內詐騙案件，也將針對詐騙車手易出沒處所，規劃防制車手勤務，機先防制、遏止詐騙歪風。

戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手。記者李隆揆／翻攝
戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手。記者李隆揆／翻攝
擔任上游收水手的邵男則表示，他從今年4月底工作至今，也以為自己是在為遊戲機台公司收款。記者李隆揆／翻攝
擔任上游收水手的邵男則表示，他從今年4月底工作至今，也以為自己是在為遊戲機台公司收款。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 車手

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