第一天上工就被逮 22歲男應徵海產店成詐欺車手

22歲戴姓男子日前看見FB廣告主打「免經驗」、「日領新資」、「徵海產店外場人員」等關鍵字，上門應徵工作後卻被藉故要求到各金融機構ATM領款；昨天首日上工就被警方盯上，以詐欺車手身分連帶另一名上游收水手一併被逮，依法送辦。

據了解，台北市中正二分局警方昨天下午在公館商圈執行防制車手勤務時，見戴男持續於不同金融機構提領款項，其形跡可疑，疑似是詐欺集團取款車手，遂派員跟監，直到他將款項交付給另一名中年男子時，以優勢警力進行盤查，當場查扣不法所得9萬4千餘元、人頭帳戶金融卡及行動電話等證物，詢後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

戴男落網時供稱，日前他在FB社團中看到求職廣告，欲徵求海產店外場人員，並主打「免經驗」「日領新資」「徵求二度就業者」「時薪優」等關鍵字，便上門應徵；未料對方表示，該工作是在從事遊戲機台擺設相關工作，部分遊戲機台會擺在海產店內，且由於戴男尚太資淺，須先從「收取遊戲機台費用」開始學起。

戴男聽聞後雖覺得奇怪，仍照指示到各金融機構取款，再交由一名58歲邵姓男子處理款項，沒想到竟成了詐欺車手，落網時還喊冤「上工第一天就被抓」；擔任上游收水手的邵男則表示，他從今年4月底工作至今，也以為自己是在為遊戲機台公司收款。警方表示，全案將持續向上溯源，擴大追查車手所屬詐騙集團成員，瓦解該詐騙集團。