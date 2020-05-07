半夜把水果攤4箱奇異果1箱榴槤搬空 竊嫌稱「要自用」

台南市王姓水果攤販今天一早6點30分，前往新化區信義路的水果攤準備做生意時卻發現水果遭竊，損失水果存貨約5000元。新化警分局唪口派出所副所長呂俊慶、警員劉盈蓉、陳榆翔，調閱附近路口監視器畫面，循線查出葉姓嫌犯趁夜深人靜無人注意時涉嫌竊取，循線在新化區復興路查獲竊嫌及起出贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

據了解，葉姓嫌犯平日以撿拾資源回收物維生，今天凌晨零時27分許路經過新化區新義路水果攤，見該攤有水果存貨，僅用帆布圍起攤位防護簡單，臨時起意竊取水果用腳踏車搬運回家中。

員警循線追查到葉嫌住處，起出失竊的4箱奇異果及1箱榴槤，葉嫌說是要自己食用，至於現場還有西瓜等水果，則稱是撿到的。