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半夜把水果攤4箱奇異果1箱榴槤搬空 竊嫌稱「要自用」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
葉姓嫌犯涉嫌竊取水果攤的奇異果及榴槤，台南新化警分局在其住處查獲贓物，現場還有西瓜等水果，葉嫌指稱是「撿到的」。記者吳淑玲／翻攝
葉姓嫌犯涉嫌竊取水果攤的奇異果及榴槤，台南新化警分局在其住處查獲贓物，現場還有西瓜等水果，葉嫌指稱是「撿到的」。記者吳淑玲／翻攝

台南市王姓水果攤販今天一早6點30分，前往新化區信義路的水果攤準備做生意時卻發現水果遭竊，損失水果存貨約5000元。新化警分局唪口派出所副所長呂俊慶、警員劉盈蓉、陳榆翔，調閱附近路口監視器畫面，循線查出葉姓嫌犯趁夜深人靜無人注意時涉嫌竊取，循線在新化區復興路查獲竊嫌及起出贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

據了解，葉姓嫌犯平日以撿拾資源回收物維生，今天凌晨零時27分許路經過新化區新義路水果攤，見該攤有水果存貨，僅用帆布圍起攤位防護簡單，臨時起意竊取水果用腳踏車搬運回家中。

員警循線追查到葉嫌住處，起出失竊的4箱奇異果及1箱榴槤，葉嫌說是要自己食用，至於現場還有西瓜等水果，則稱是撿到的。

台南市新化區信義路一處水果攤半夜遭竊，葉嫌用腳踏車搬運水果過程，被監視器錄下來。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區信義路一處水果攤半夜遭竊，葉嫌用腳踏車搬運水果過程，被監視器錄下來。記者吳淑玲／翻攝

腳踏車 竊盜 資源回收

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