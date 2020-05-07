國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大

新冠肺炎期間，桃園市轄內因桃園國際機場成為國境防疫第一線，消防局截至昨日已出動289車次、送醫286人，消防員身穿密不透風防護衣，更得承受染疫風險，心裡壓力極大，市長鄭文燦今赴大林分隊慰勞救護人員，也表示載送確診、疑似確診個案，將發放3000元至5000元津貼。

桃園市消防局指出，截至5月6日，已出動289車次、送醫286人，各大隊中以第一大隊出勤件數最高，共出動125車次、後送126人，其中大林分隊、大有分隊也各出動12次、14次。

消防說，由於轄內包含桃園國際機場，是國人防疫的第一線，面對返台確診、疑似確診病患，消防員每趟出勤都得穿著全套防護衣，但密不透風、悶熱難受十分不舒服，還得承受巨大的心裡壓力。