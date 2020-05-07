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國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大
新冠肺炎期間，桃園市轄內因桃園國際機場成為國境防疫第一線，消防局截至昨日已出動289車次、送醫286人，消防員身穿密不透風防護衣，更得承受染疫風險，心裡壓力極大，市長鄭文燦今赴大林分隊慰勞救護人員，也表示載送確診、疑似確診個案，將發放3000元至5000元津貼。
桃園市消防局指出，截至5月6日，已出動289車次、送醫286人，各大隊中以第一大隊出勤件數最高，共出動125車次、後送126人，其中大林分隊、大有分隊也各出動12次、14次。
消防說，由於轄內包含桃園國際機場，是國人防疫的第一線，面對返台確診、疑似確診病患，消防員每趟出勤都得穿著全套防護衣，但密不透風、悶熱難受十分不舒服，還得承受巨大的心裡壓力。
鄭文燦今天下午1點特別前往大林分隊慰問，他體諒第一線同仁執勤辛苦，但也要大家維持專業態度，疫情結束後也會針對載送到確診、疑似確診病例，核發3000元至5000獎勵金，相關獎勵制度會從優。
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