快訊

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」遭駁回確定

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／砂石車帆布揚起扯斷號誌 後車倒楣被砸

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
新五路二段上倒下的號誌燈柱，從基座被直接折斷。記者巫鴻瑋／翻攝
新五路二段上倒下的號誌燈柱，從基座被直接折斷。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市五股區今天下午2時許，1輛行駛在新五路上的砂石車，駕駛沒有察覺砂石車車斗帆布揚起，竟直接勾斷路上2座號誌燈，還當場連著電線將桿柱扯斷，掉落的號誌燈直接砸中後方另輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡，警方則在第一時間到場交管並處理事故現場。

駕駛砂石車的陳姓男子（54歲），今天下午2時許，行經五股區新五路二段鄰近溫子圳與蓬萊路路口，往八里方向時，沒有注意到車斗覆蓋網出現故障揚起，導致覆蓋網帆布直接勾中路旁的紅綠燈號誌，但因煞車不及，又勾中前方另一根號誌燈桿，導致整根燈柱折斷倒下。

事發時，後方有另輛楊姓男子（28歲）駕駛的汽車跟在後方，因來不及閃避，當場沈重的號誌紅綠燈就砸在引擎蓋上，嚇得他馬上煞車，號誌燈則掉落地面後碎成一地大大小小的碎片。

蘆洲警分局警方接獲通報到場後，發現不僅號誌燈柱被扯落折斷，連連接燈柱之間的電線也被扯斷，現場交通號誌停擺，緊急派出德音派出所員警現場進行交管指揮；所幸事故並未造成人員傷亡，但後續燈柱維修賠償及汽車修理費用，還有待進一步計算釐清，將向砂石車駕駛進行追討。

掉落的紅綠燈號誌直接砸中後方車輛引擎蓋，駕駛煞車也來不及閃避。記者巫鴻瑋／翻攝
掉落的紅綠燈號誌直接砸中後方車輛引擎蓋，駕駛煞車也來不及閃避。記者巫鴻瑋／翻攝
新五路二段上倒下的號誌燈柱，從基座被直接折斷。記者巫鴻瑋／翻攝
新五路二段上倒下的號誌燈柱，從基座被直接折斷。記者巫鴻瑋／翻攝
警方第一時間到場進行交管，所幸事故並未造成人員傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝
警方第一時間到場進行交管，所幸事故並未造成人員傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝

砂石 事故

延伸閱讀

彭于晏超人氣加持 Berluti帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas形象影片 全新上線

驚！男子自撞護欄 遭油罐車擦撞斷頭身亡

屏東里港4砂石車、2轎車連環撞　轎車被撞扁、5男3女送醫

砂石車撞客運畫面曝光 原因竟是砂石車司機撿東西

相關新聞

金門2機車騎士互不相讓 「相親」相撞幸無大礙

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，塗姓女子騎乘普通重型機車，於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與由康是美往榜林社區...

影／砂石車帆布揚起扯斷號誌 後車倒楣被砸

新北市五股區今天下午2時許，1輛行駛在新五路上的砂石車，駕駛沒有察覺砂石車車斗帆布揚起，竟直接勾斷路上2座號誌燈，還當場...

國門防疫第一線 桃園消防坦言身心壓力巨大

新冠肺炎期間，桃園市轄內因桃園國際機場成為國境防疫第一線，消防局截至昨日已出動289車次、送醫286人，消防員身穿密不透...

男子陳屍汽車旅館 一對男女同宿後離去警追查身分

基隆市方姓男子今天凌晨被人發現陳屍在汽車旅館房內，警方查出昨天他與一對男女搭計程車來投宿，兩小時後這對男女搭計程車離去，...

另類母親節感恩 收容人初體驗錄影片「LINE」媽媽

台南監獄明德戒治分監因應新冠肺炎疫情，安排不一樣的「有聲有攝，雲端傳情」母親節感恩活動，以錄影器材，將收容人對母親或家人...

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

新北市三重區今天凌晨發生一起未成年少年遭砍險命危案件，經了解疑似是遭砍少年霸凌國中同校女同學，導致女同學橫紋肌溶解險些命...

影／車上載通緝男拒攔查 海山警開兩槍仍加速飛車逃逸

新北市洪姓男子昨天駕車載友人徐姓男子及葉姓女子，因車輛違停在路邊，徐男因毒品案遭通緝，見警方上前盤查，洪經徐要求加足油門...

最美畫面 白河警烈日幫小兒麻痺媽為腦麻兒推輪椅

患有小兒麻痺的媽媽，大熱天在馬路吃力推著正在鬧情緒的腦麻兒子，過程險象環生，台南市白河警分局兩名警員發現後立即趨往協助推...

假「嘉俊哥」名義打「郭台銘成功經驗」 網路行騙熟女

屏東市一名陳姓女子（40歲），日前於社群軟體認識一名香港富商「嘉俊哥」，這段期間內，他還不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢...

「出門帶棍子防身」 嘉義市湖子內重畫區野狗咬人引民怨

嘉義市湖子內重畫區歷經多年開發，今年陸續交屋，市議員鄭光宏指出，現場還有許多建案待開發，工人遺留便當，加上愛心人士餵養，...

狗狗奔跑意外墜崖 北市動保處繩索垂降成功救援

台北市動保處救援人員5日接獲民眾通報，在士林區產業道路旁有家犬意外墜崖，立刻到場救援，目視山因地勢險峻無法徒步進入，隨即...

水漾森林傳山友受傷 消防人員花14小時成功救援

嘉義縣阿里山鄉香林村水漾森林營地昨天下午3時許傳有2名山友受傷，雖意識清楚但無法自行行走，水漾森林位於嘉義縣及南投縣交界...

熱門新聞

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

夜店宣傳用女童祼照 盧秀燕：可惡！最重可罰60萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。