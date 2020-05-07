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影／砂石車帆布揚起扯斷號誌 後車倒楣被砸
新北市五股區今天下午2時許，1輛行駛在新五路上的砂石車，駕駛沒有察覺砂石車車斗帆布揚起，竟直接勾斷路上2座號誌燈，還當場連著電線將桿柱扯斷，掉落的號誌燈直接砸中後方另輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡，警方則在第一時間到場交管並處理事故現場。
駕駛砂石車的陳姓男子（54歲），今天下午2時許，行經五股區新五路二段鄰近溫子圳與蓬萊路路口，往八里方向時，沒有注意到車斗覆蓋網出現故障揚起，導致覆蓋網帆布直接勾中路旁的紅綠燈號誌，但因煞車不及，又勾中前方另一根號誌燈桿，導致整根燈柱折斷倒下。
事發時，後方有另輛楊姓男子（28歲）駕駛的汽車跟在後方，因來不及閃避，當場沈重的號誌紅綠燈就砸在引擎蓋上，嚇得他馬上煞車，號誌燈則掉落地面後碎成一地大大小小的碎片。
蘆洲警分局警方接獲通報到場後，發現不僅號誌燈柱被扯落折斷，連連接燈柱之間的電線也被扯斷，現場交通號誌停擺，緊急派出德音派出所員警現場進行交管指揮；所幸事故並未造成人員傷亡，但後續燈柱維修賠償及汽車修理費用，還有待進一步計算釐清，將向砂石車駕駛進行追討。
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