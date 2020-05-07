金門2機車騎士互不相讓 「相親」相撞幸無大礙

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，塗姓女子騎乘普通重型機車，於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與由康是美往榜林社區方向直行騎乘普重機的陳姓駕駛兩人相撞，雙方皆受傷，酒測值都為0.0MG/L，兩人後來都由救護車送醫，好在都只是輕傷，送醫後已無大礙；警方表示，調查後如果有違規事項，會依規定開罰。

金城分局副分局長許績俊表示，今天中午12時許，在榜林林湖路的巷弄口，塗姓女子騎乘普重機於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與陳男騎乘普重機的由康是美往榜林社區方向直行，在路口發生事故，雙方皆受傷送醫，由於正值中午時刻，不少人路過都看到這起車禍，趕緊將車速減慢。

警方表示，事發的路口沒有號誌，初步調查，騎在支道的機車，疑似未禮讓幹道的機車，兩車交會，才會當場撞上，警方也說，其實像這種支道未禮讓幹道車先行，所衍生的車禍層出不窮。