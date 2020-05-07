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金門2機車騎士互不相讓 「相親」相撞幸無大礙

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天中午在榜林林湖路的巷弄口，發生一起車禍事故，2機車騎士未禮讓而相撞，雙方皆受傷送醫。圖／警方提供
今天中午在榜林林湖路的巷弄口，發生一起車禍事故，2機車騎士未禮讓而相撞，雙方皆受傷送醫。圖／警方提供

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，塗姓女子騎乘普通重型機車，於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與由康是美往榜林社區方向直行騎乘普重機的陳姓駕駛兩人相撞，雙方皆受傷，酒測值都為0.0MG/L，兩人後來都由救護車送醫，好在都只是輕傷，送醫後已無大礙；警方表示，調查後如果有違規事項，會依規定開罰。

金城分局副分局長許績俊表示，今天中午12時許，在榜林林湖路的巷弄口，塗姓女子騎乘普重機於林湖路由榜林圓環往東洲方向直行，與陳男騎乘普重機的由康是美往榜林社區方向直行，在路口發生事故，雙方皆受傷送醫，由於正值中午時刻，不少人路過都看到這起車禍，趕緊將車速減慢。

警方表示，事發的路口沒有號誌，初步調查，騎在支道的機車，疑似未禮讓幹道的機車，兩車交會，才會當場撞上，警方也說，其實像這種支道未禮讓幹道車先行，所衍生的車禍層出不窮。

警方提醒，有關支道、幹道，怎樣區分禮讓，多數用路人還是霧煞煞；依照道路交通安全法令規範，有閃燈號誌的路口，閃紅燈就代表支道，閃黃燈則是幹道，因此閃紅燈得先禮讓閃黃燈車輛；而無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標字就是支道，須禮讓另條幹道車輛先行；而在沒有號誌及標誌的情況下，則是少數線道讓多數線道，也就是小路讓大路，上路時，多注意禮讓，就能避免事故發生。

金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，由於正值中午時刻，不少人路過都看到這起車禍。圖／警方提供
金寧鄉榜林社區今天中午發生一起車禍事故，由於正值中午時刻，不少人路過都看到這起車禍。圖／警方提供

事故 重機 車禍

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