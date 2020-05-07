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黃珊珊：消防局長有功有過 記過留任

中央社 / 台北7日電
台北市副市長黃珊珊說，市長柯文哲認為吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。聯合報系資料照／記者林麗玉攝影
台北市副市長黃珊珊說，市長柯文哲認為吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。聯合報系資料照／記者林麗玉攝影

台北市錢櫃林森店火警釀6死，政風處調查報告今天出爐。對於5日請辭的消防局長吳俊鴻去留，台北市副市長黃珊珊說，市長柯文哲認為吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。

黃珊珊也表示，調查報告主要是針對3月6日、3月30日、4月22日稽查中所犯下行政疏失，追究現場人員、幕僚單位及督導長官責任，名單將先送廉政委員會，再送考績委員會決定懲處程度。

黃珊珊下午在市政大樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊說，現場人員稽查時沒有如實反映狀況、涉有怠惰沒有積極稽查，幕僚單位在稽查後應在48小時內上傳結果卻未做到，隔天也沒有彙整，指揮長官為消防局副局長和都發局副局長，應要做好相關指揮，儘管沒有到場，也要指派相當層級前往，顯然沒有做到督導責任。

台北市政府資料顯示，消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽為公安稽查的負責人。

黃珊珊表示，局處在每兩個月的公安會報中都寫「檢查合格」，導致市府高層無法掌握實際情形，不過，她也表示，公務人員可能有疏失，但絕對沒有包庇。

至於吳俊鴻，黃珊珊說，柯文哲的立場是賞罰分明，認為吳督導不周有責，但救火有功，沒有准辭，而是記過留用。

黃珊珊說，錢櫃只是個案，留用吳俊鴻是希望能改善制度疏失，如整個安檢系統、救災系統的缺漏，因吳能力好，能補齊漏洞，未來不要再發生類似錢櫃的事件。

錢櫃林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲也就無法保護市民權益致歉，並指7日會提懲處名單，然而事發一週後，吳俊鴻5日突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。

柯文哲當時表示，吳請辭是負責任的表現，但出事後要一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，會靜待調查結果。

黃珊珊 柯文哲 錢櫃

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