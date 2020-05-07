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男子陳屍汽車旅館 一對男女同宿後離去警追查身分
基隆市方姓男子今天凌晨被人發現陳屍在汽車旅館房內，警方查出昨天他與一對男女搭計程車來投宿，兩小時後這對男女搭計程車離去，正在追查兩人身分，調查案情。檢察官下午相驗，將擇期解剖釐清死因。
警方調查，30多歲方男昨天凌晨2點多，與一對男女共乘計程車入住汽車旅館，表示要住1天。到了今天凌晨2點多應退房時間，旅館人員打電話到客房沒有人接，後來進房看見方男睡在地上，有蓋棉被，想叫醒他時驚覺已經死亡，趕緊報案。
員警調閱監視器，查出與方男一起投宿的男女，在入住2小時後搭計程車離去，獨留方在房內。方男被發現時衣著完整，身上無明顯致命外傷，房內床鋪有人使用過，但陳設整齊，無打鬥跡象。
方父說，兒子戶籍設在基隆，但平時住在外地，不常回家，不知為何會發生意外。
汽車旅館昨天送到客房門外的早餐還在，檢警研判死亡時間超過20個小時。警方積極追查同行男女身分，查明案情。
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