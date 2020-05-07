三重少年霸凌少女反遭砍 教育局、警方介入調查

今晨新北市三重少年遭砍，疑因霸凌少女害命危，而遭到報復，三重警方及新北市教育局目前已積極介入調查，少女校方則啟動校安通報，但目前少年及少女都仍在住院觀察中，警方除了追查霸凌及砍人案相關嫌犯，校方則將對涉案相關學生進行輔導。

遭砍的少年阿文因替友人出氣霸凌少女花花，害得花花橫紋肌溶解命危，今天（7日）凌晨與花花母親相約理論時，突然遭到陌生惡煞衝出砍殺，雖然送醫撿回一命，但因事發後行凶嫌犯逃逸，目前警方仍在追查身分。

花花的母親稱不認識行凶嫌犯，但懷疑嫌犯事前就得知阿文要與花花母親理論，才會埋伏行凶，並拿出隨身攜帶的折疊刀將阿文臀部砍出一道深深的刀痕，手腳也有多處刀傷。

少女花花的校方指出，過去少女本身就有時輟時復的狀況，事發後3天都沒來學校，導師有持續電聯家長關心，直到4日，家長了解女兒被霸凌的狀況後，主動告知導師，校方才得知此狀況，並立即進行校安通報。

目前花花仍因嚴重橫紋肌溶解，住院觀察中，但狀況已較穩定，能與專責輔導老師以Line互通訊息，後續將提供相關輔導措施協助學生。

新北市教育局表示，目前掌握霸凌行為人為校外人士，倘若調查後發現，校外人士具學生身份，將立即成立霸凌防治小組，啟動霸凌調查，對於霸凌行為絕不寬貸，將與警方依法追查到底，以維護學生的安全及權益。