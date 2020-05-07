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夜店宣傳照小女童裸露上半身 業者辯凸顯孩童可愛

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市知名夜店X-CUBE的網路宣傳照讓小女童裸露上半身，引發網友抨擊，業者立即下架，今天下午發表聲明，強調這是造型，凸顯孩童的純真可愛。記者白錫鏗／攝影
台中市知名夜店X-CUBE的網路宣傳照讓小女童裸露上半身，引發網友抨擊，業者立即下架，今天下午發表聲明，強調這是造型，凸顯孩童的純真可愛。記者白錫鏗／攝影

台中市知名夜店X-CUBE的網路宣傳照讓小女童裸露上半身，引發網友抨擊，市長盧秀燕強調，市府絕不允許業者侵犯幼童權益，會積極介入查辦，絕不寬貸，業者事後立即下架，今天下午發表聲明，希望各界體諒。

業者的澄清聲明，指出海報純屬宣傳創意，事前有徵詢當事人父母意見（母親即為主要當天表演者也是海報上的四位媽媽），孩童部份僅配合宣傳照拍攝，現場活動並不會出席。

有關於社會大眾最關心的孩童造型問題，這是主辦單位與媽媽們一同討論決議的造型，單純是覺得尿布造型比較能凸顯孩童的純真可愛（媽媽們受嬰幼兒產品廣告的影響也是很深），至於為何當天男童部分臨時更改造型是因為當天男童已經有點小感冒症狀所以臨時決議讓他穿著衣服拍攝，並非網友所認定刻意要凸顯女童裸露。

拍攝地點為委外廣告公司攝影棚，無論地點或拍攝時間都完全符合幼童相關利益。該公司營業期間，完全遵守法令規定，會於入場前嚴格審查客人身份年齡，未滿18歲人士嚴格禁止入內消費。

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