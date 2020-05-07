男子揚言到雲林縣府自殺 警攔查強制就醫

吳姓男子今年4月向雲林縣府反映工程標示不清問題，事後懷疑個人資料洩漏，昨晚打電話到縣府1999專線揚言要到縣府自殺，雲林縣警察局循線攔查，今天清晨依法將吳男強制就醫。

59歲吳姓男子自稱109年4月中旬夜間在雲林縣水林鄉發生車禍，認為是該路段拓寬工程標示不清，而向縣政府1999專線反映後仍心有不滿，並懷疑個資遭洩漏，昨晚致電1999專線表示要至縣政府死諫，讓社會公評。

雲林縣政府人員隨後向雲林縣警察局通報，警方以手機基地台定位及比對監錄系統，顯示吳姓男子從新北市開車南下，警方認為事態嚴重，通知線上警網協助攔查。

警方今天凌晨0時45分在距離雲林縣府約600公尺處的大學路口順利攔查到吳男，他不滿地向警方咆哮，強調自己未犯罪，警方無權攔截他。

警方初步檢視，吳姓男子隨身帶有陳情書，未發現其他危險物品，於是依警察職權行使法實施保護管束，由警力戒護送往台大醫院雲林分院強制就醫，並通知家屬到場協助處理，後續由縣府衛生局派員處置。