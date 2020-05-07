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阿里山水漾森林2山友受傷不適 直升機吊掛送醫

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義縣消防局昨天下午接獲報案，阿里山鄉香林村水漾森林營地2名山友受傷、身體不適，消防人員連夜上山，今天上午接觸到患者，並協請空中警察出動直升機將兩人吊掛送醫。

嘉義縣消防局表示，山友一行15人自行組團，5日進入嘉義縣水漾森林，其中謝女不慎摔倒，身體多處擦傷，另外陳女身體不適，兩人都意識清楚，但無法繼續行走，向消防局請求協助。

消防局表示，昨天接獲求救訊息，調派阿里山消防分隊及三和分隊2車5人前往救援，並請南投縣消防局就近支援，在今天上午發現患者，考量用人力揹負方式費時，申請空中警察支援，將兩人吊掛上直升機，飛抵水上機場，送往台中榮民總醫院嘉義分院救治。

台中榮總嘉義分院表示，兩名患者送達時意識清醒，一名有上吐下瀉情形、另一名右腳不適，經治療後皆已返家。

林務局嘉義林管處指出，水漾森林位在南投、嘉義交界山區，是九二一地震後形成的堰塞湖，湖水中枯木林立，像與世隔絕的世外桃源，近年來成為熱門的登山路線。

嘉義 患者 水漾森林

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