影／車上載通緝男拒攔查 海山警開兩槍仍加速飛車逃逸

新北市洪姓男子昨天駕車載友人徐姓男子及葉姓女子，因車輛違停在路邊，徐男因毒品案遭通緝，見警方上前盤查，洪經徐要求加足油門闖紅燈逃跑，警方通報攔截圍捕，還開了兩槍，仍被該車飛車衝上華江橋往北市方向逃逸。警方以車追人，今天凌晨逮到徐男，還發現葉女的男友張姓男子也是毒品通緝犯，警詢後，今天將4人依妨害公務、公共危險及毒品罪嫌送辦，紅線違停及闖紅燈等交通違規部分依規定開單告發。

海山警分局文聖派出所員警昨天巡邏行經板橋區民生路2段巷口，發現一輛銀色汽車紅線違規停車，欲上前盤查時，該車竟立即加速逃跑，員警通報警網在板橋區民生路二段華江橋頭路口，趁號誌紅燈時進行攔截圍捕。

沒想到該車仍拒絕停車且有衝撞員警之嫌，員警該車右側車門連開兩槍，該車還是不顧前方多輛機車正停等紅燈，繼續加速衝出重圍，經華江橋成功逃竄到台北市。

警方以車追人，昨晚8時通知開車28歲洪姓男子及乘客葉姓女子32歲到案，洪男坦承昨天開車幫友人徐姓男子33歲搬家，才會在路口違停，而徐男見巡邏員警往車輛靠近，大叫我通緝啦，快走，而葉女聞聲也幫腔，要洪男趕快開車跑，還漏了口風，不小心說出41歲男友張姓男子也是毒品通緝犯。