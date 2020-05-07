影／租電動機車手機順手丟置物箱 男大生慘叫求助警
20歲大學生楊姓男子今天中午從中和區租借一輛電動機車，騎到板橋準備改搭捷運到位於台北市的學校上課，出發前順手將手機放到機車置物箱，因控制機車介面需要用手機來操作，導致無法操作開啟，一時心急跑到板橋警分局求助，警備隊值班員警陳揚勝協助聯繫電動機車客服人員，以遠端控制順利解鎖，讓楊男順利取回手機，趕搭捷運及時到校上課。
「警察先生，我的手機丟進i機車置物箱內打不開，能不能幫幫我。」今天中午就讀台北市大同大學三年級的楊姓男大生神情慌張的跑進板橋警分局，向警備隊值班員警陳揚勝求助，經了解，楊男從中和區租借一輛WEMO電動機車，打算騎到板橋再改捷運前往學校上學，但因操控都是靠著自己的手機介面，不小心順手把手機丟進置物箱鎖了起來，造成機車雖已發動可騎乘，但後續還車及打開置物箱都必須仰賴手機。
板橋備隊值班警員陳揚勝獲悉楊男遭遇的問題後，主動幫忙撥打客服專線，經楊男向客服人員告知狀況後，員警也幫忙確認身分無誤，客服於是利用遠端操控介面協助把置物箱打開，讓楊男順利取出手機，開心的向員警致謝後離開。
「科技始終來自人性。」儘管科技進步快速，民眾利用手機就能操作電動機車租借，但因為類似楊姓男大生誤把手機丟進置物箱上鎖的情況也不少，往往都必須透過客服人員解鎖，警方也呼籲，要關閉置物箱前務必確認手機是否丟在裡面，否則如果騎到荒郊野外，恐遇到求助無門的窘況。
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