假「嘉俊哥」名義打「郭台銘成功經驗」 網路行騙熟女

屏東市一名陳姓女子（40歲），日前於社群軟體認識一名香港富商「嘉俊哥」，這段期間內，他還不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢。直到陳女逐漸卸下心防，「嘉俊哥」則以生意週轉為由向她借8萬元，「嘉俊哥」甚至還搬出「郭台銘的成功經驗」洗腦陳女。陳女便信以為真，立即前往屏東市某間銀行匯款，所幸在銀行員與警方合力勸阻下，才順利阻詐。

據了解，陳女在3月底左右在臉書上，突然有一名長相清秀身材壯碩，自稱香港富商的「嘉俊哥」加他好友，還每天照三餐問候她。過程中，「嘉俊哥」不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢，雙方感情不斷升溫，還要陳女稱她為老公，而「嘉俊哥」則稱她為老婆。

陳女在「嘉俊哥」日夜關心之下，陳女不僅對「嘉俊哥」放下戒心，對他感情也逐漸升溫。直到「嘉俊哥」以周轉生意為由向陳女借8萬元救急，甚至還說「郭台銘的成功，離不開他老婆的支持」。

隨後陳女答應「嘉俊哥」的要求，準備了8萬元，在本月5日前往屏東市中正路某間銀行匯款，匯款的過程中還不斷使用手機查看訊息，銀行員見狀，立即向他詢問匯款目的。

陳女則回應，日前他向朋友借錢要還款，還不斷強調快把錢匯出去。銀行員察覺有異立即請求員警協助查證。盡管保安警察第七總隊與屏東警分局民族派出所員警到場勸阻，過程中陳女還不斷強調，對方並不是她的男朋友，還曾見過面。

幾經警方與銀行員向陳女輪番勸阻後，要求撥打電話向「嘉俊哥」求證，卻遲遲不見對方回應，她才坦承並未與「嘉俊哥」見過面，還說，匯款與各種應答方法，都是在「嘉俊哥」指示下才會這樣做。