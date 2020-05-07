快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假「嘉俊哥」名義打「郭台銘成功經驗」 網路行騙熟女

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
陳姓女子來到銀行匯款時，仍不斷強調是要還款給朋友，直到警方於銀行員輪番勸阻才成功阻詐。記者陳弘逸／翻攝
陳姓女子來到銀行匯款時，仍不斷強調是要還款給朋友，直到警方於銀行員輪番勸阻才成功阻詐。記者陳弘逸／翻攝

屏東市一名陳姓女子（40歲），日前於社群軟體認識一名香港富商「嘉俊哥」，這段期間內，他還不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢。直到陳女逐漸卸下心防，「嘉俊哥」則以生意週轉為由向她借8萬元，「嘉俊哥」甚至還搬出「郭台銘的成功經驗」洗腦陳女。陳女便信以為真，立即前往屏東市某間銀行匯款，所幸在銀行員與警方合力勸阻下，才順利阻詐。

據了解，陳女在3月底左右在臉書上，突然有一名長相清秀身材壯碩，自稱香港富商的「嘉俊哥」加他好友，還每天照三餐問候她。過程中，「嘉俊哥」不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢，雙方感情不斷升溫，還要陳女稱她為老公，而「嘉俊哥」則稱她為老婆。

陳女在「嘉俊哥」日夜關心之下，陳女不僅對「嘉俊哥」放下戒心，對他感情也逐漸升溫。直到「嘉俊哥」以周轉生意為由向陳女借8萬元救急，甚至還說「郭台銘的成功，離不開他老婆的支持」。

隨後陳女答應「嘉俊哥」的要求，準備了8萬元，在本月5日前往屏東市中正路某間銀行匯款，匯款的過程中還不斷使用手機查看訊息，銀行員見狀，立即向他詢問匯款目的。

陳女則回應，日前他向朋友借錢要還款，還不斷強調快把錢匯出去。銀行員察覺有異立即請求員警協助查證。盡管保安警察第七總隊與屏東警分局民族派出所員警到場勸阻，過程中陳女還不斷強調，對方並不是她的男朋友，還曾見過面。

幾經警方與銀行員向陳女輪番勸阻後，要求撥打電話向「嘉俊哥」求證，卻遲遲不見對方回應，她才坦承並未與「嘉俊哥」見過面，還說，匯款與各種應答方法，都是在「嘉俊哥」指示下才會這樣做。

事後陳女不斷向警方與銀行員道謝，並表示，還好有即時勸阻才沒有上當。保安警察第七總隊也呼籲，網路詐騙手法層出不窮，更別相信素未謀面的人，以高富帥或白富美的形象，來騙取民眾前往匯款，請民眾必定要特別注意，以免受騙上當。

陳姓女子（40歲）在３月時在社群媒體上認識一名長相清秀身材壯碩，自稱香港富商的「嘉俊哥」。記者陳弘逸／翻攝
陳姓女子（40歲）在３月時在社群媒體上認識一名長相清秀身材壯碩，自稱香港富商的「嘉俊哥」。記者陳弘逸／翻攝

屏東 警察 香港

延伸閱讀

練台生大戰「雙蔡首富」 就因韓國瑜和有線電視

郭台銘揮刀 整頓健康事業

郭台銘下重手整頓 M次集團面臨裁員風暴

郭台銘傳整頓個人健康事業 鴻海子公司未受影響

相關新聞

最美畫面 白河警烈日幫小兒麻痺媽為腦麻兒推輪椅

患有小兒麻痺的媽媽，大熱天在馬路吃力推著正在鬧情緒的腦麻兒子，過程險象環生，台南市白河警分局兩名警員發現後立即趨往協助推...

假「嘉俊哥」名義打「郭台銘成功經驗」 網路行騙熟女

屏東市一名陳姓女子（40歲），日前於社群軟體認識一名香港富商「嘉俊哥」，這段期間內，他還不斷以甜言蜜語對陳女施展感情攻勢...

「出門帶棍子防身」 嘉義市湖子內重畫區野狗咬人引民怨

嘉義市湖子內重畫區歷經多年開發，今年陸續交屋，市議員鄭光宏指出，現場還有許多建案待開發，工人遺留便當，加上愛心人士餵養，...

狗狗奔跑意外墜崖 北市動保處繩索垂降成功救援

台北市動保處救援人員5日接獲民眾通報，在士林區產業道路旁有家犬意外墜崖，立刻到場救援，目視山因地勢險峻無法徒步進入，隨即...

水漾森林傳山友受傷 消防人員花14小時成功救援

嘉義縣阿里山鄉香林村水漾森林營地昨天下午3時許傳有2名山友受傷，雖意識清楚但無法自行行走，水漾森林位於嘉義縣及南投縣交界...

年輕車手路邊忙改金融卡密碼 遭眼尖所長當場逮個正著

新北市新莊區3日晚間，年僅18歲的詐騙集團車手，大膽在便利商店前，拿出多張金融卡比對手機輸入卡號，新莊派出所所長眼尖不對...

為了吃清水米糕 男獨自搭公車到清水卻迷途

清水米糕魅力無法擋！家住台中大里20歲的林姓男子，日前獨自一人搭公車至清水想吃米糕，卻不知要在何處下車，公車司機見到巡邏...

影／曳引車司機摸黑濫倒廢棄物 被警查獲當場傻眼

50多歲邵姓曳引車司機涉嫌趁黑夜載運廢棄物到苗栗縣通霄鎮五北里一處空地濫倒，通霄派出所員警接到民眾通報趕往，邵姓司機當時...

台中夜店宣傳清涼照 用兒童裸照網上引譁然

太扯！台中有家夜店大打宣傳活動，竟找孩童拍攝近乎「裸露照」，只在局部貼上愛心，台中市議員吳瓊華、黃健豪今上午質詢時痛批拿...

影／三角戀感情糾紛 女子不滿前男友持刀走項鍊現金

新北市今天凌晨發生一起疑似男女感情三角糾紛，投宿旅館的李姓女子找現任男友林姓男子幫忙搬行李，前男友黃姓男子突然美工刀現身...

男子趴水面動也沒動 宜蘭河發現浮屍

宜蘭河在宜蘭市慶和橋下，今天上午9點24分有民眾發現有人趴著水面上，動也沒動，緊急報案。

夜店母親節派對親子照惹議 中市府：母親同意也涉違法

台中市夜店X-CUBE辦母親節派對「世上只有媽媽好」海報宣傳照要強調溫馨，找來前舞者拍親子照，但女子爆乳拿鍋鏟、有的抱裸...

熱門新聞

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

衝公所申辦紓困 酒店小姐「被打槍」氣噗噗

女高中生搭車睡著錯過站深夜睡超商 暖警送返家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。