最美畫面 白河警烈日幫小兒麻痺媽為腦麻兒推輪椅

患有小兒麻痺的媽媽，大熱天在馬路吃力推著正在鬧情緒的腦麻兒子，過程險象環生，台南市白河警分局兩名警員發現後立即趨往協助推輪椅，安撫情緒並奉上茶水，成為街頭最美風景畫面。

白河警分局白河派出所警員鄭明裕、張簡翊晴本月3日近中午12點巡邏時，發現媽媽大熱天在馬路吃力推著腦麻兒子前往處理；媽媽表示，自己患有小兒麻痺，行走不方便，兒子有腦麻症，當時是因民眾送了一袋地瓜，媽媽想回送水果，對方婉拒媽媽心意，兒子認為被看不起，因此揮舞無法控制肢體表達情緒。

警方說，當時豔陽高照天氣炎熱，宛如籠罩在巨大的蒸籠下淌著汗，媽媽不知所措在白河分局前附近馬路上，警員鄭明裕、張簡翊發現，擔心在車水馬龍馬路上，兒子恐會掉出輪椅外十分危險，兩人立即協助推輪椅至所內休息，並安撫兒子情緒，奉上解渴茶水，最後在所內休息以防中暑。

警方表示，警察是最貼近民眾的公務員，為民服務是警方積極推動目標，警察會盡其所能給予關懷和協助，兩名同仁主動積極，也建立了警察親民與愛民的良好形象。