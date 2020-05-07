「殺消防局沒道理！」義消里長揚言上街抗議

錢櫃惡火6死慘劇，議員點名北市消防局長吳俊鴻該下台謝罪，吳俊鴻本人也證實向市長口頭請辭，另也提出書面辭呈以示負責，全案待政風處調查，結果預計下午出爐。對此，曾任20年義消、大安區錦華里里長溫美珠表示，消防局27分鐘就撲滅火勢，救災效率高，若要吳俊鴻下台，嚴重打擊警消士氣，不排除號召千人義消上街抗議。

錢櫃大火燒出公安漏洞，吳俊鴻肩背政治責任，已向市長請辭。溫美珠認為，自己擔任20年義消，對於救火、滅火做得很好的政務官，實在不該下台，而且安全管理消防局不是第一線，若一場火警就要政務官下台，會打擊士氣，以後誰敢坐這個位置？

溫美珠怒批，如果消防局救災不力，要大家下台都可以，但人家救災27分鐘，出動人力、警力趕赴現場滅火，沒有功勞也有苦勞。她也強調，聯合稽查只有20分鐘，是制度面的問題，不是叫誰下台就可以負責的。

「我們要從稽查問題來查起，這是業者管理不當，殺消防局沒有道理。」她說，過去擔任20年義消，清楚知道第一線警消非常辛苦，若吳俊鴻真被弄下台，不排除號召千人義消上街抗議。

溫美珠說，吳俊鴻非常得人和，而且很認真，素養很好，今天火警同仁間相互配合，火警當下第一時間趕赴現場，坦言「很不捨很不忍」。