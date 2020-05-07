「出門帶棍子防身」 嘉義市湖子內重畫區野狗咬人引民怨

嘉義市湖子內重畫區歷經多年開發，今年陸續交屋，市議員鄭光宏指出，現場還有許多建案待開發，工人遺留便當，加上愛心人士餵養，造成流浪狗聚集，許多民眾被咬傷，出門一定要帶棍子防身，甚至不敢出門，已不能過上正常生活；市府建設處長陳光興說，聽了的確心酸，一定設法改善流浪動物問題。

鄭光宏今天在議會質詢時指出，年後才搬到湖仔內重畫區居住的蔡姓婦人，拿著驗傷單陳情，她說上周六晚上出外散步，遭2隻黃狗襲擊，咬傷大腿，當時來餵養的愛心媽媽來查看，又吸引5隻黑狗一擁而上，她嚇得跌坐地上。愛心媽媽說「你的傷是自己造成的，不要說是狗咬的」。

鄭光宏說，蔡婦女兒得知後，要她以後晚餐後乾脆不要出門運動，比較安全，還有鄰居建議她乾脆搬走，其實今年湖內里長黃正一已接獲多起野狗咬人、騎士被追逐等案件，只要晚上8點後巡視重畫區，一定帶棍子防身，出外運動的民眾以拐杖當棍子防身，或是結伴同行，試問「這是正常的生活嗎？」

鄭光宏說，市府要正視野外浪犬成群橫行問題，近年流浪動物零安樂死政策，但嘉義市動物收容量僅120隻，市府採「精準捕捉」，只抓有攻擊性的狗，要民眾舉證，但民眾被追咬，往往連跑都來不及，怎指認有攻擊性的狗。

鄭光宏建議，市府既然今年首度將抓流浪動物的業務委外，業者要拿出比往年更高效率，只要流浪狗成群至有安全疑慮，就預防性捕捉，並杜絕善意餵養愛狗人士，初期勸導，累犯以「廢棄物清理法」開罰，還要行文給建商要求做好衛生管理，不要遺留廚餘。