狗狗奔跑意外墜崖 北市動保處繩索垂降成功救援

台北市動保處救援人員5日接獲民眾通報，在士林區產業道路旁有家犬意外墜崖，立刻到場救援，目視山因地勢險峻無法徒步進入，隨即加派專業繩索救援隊員及工具支援，終於約晚間8點時，以繩索垂吊方式驚險救援成功，讓狗狗安然重回飼主懷抱。

5日在士林區產業道路旁，有1隻邊境牧羊犬失足跌落深谷，據了解，為飼主與犬隻於邊坡互動時，因犬隻興奮奔跑過程中，不慎掉落20米深山崖，飼主無法自行救援，而通報1999市民熱線請求協助，動保處隨即派員至現場瞭解情況，所幸救援隊隊員平時安排繩索救援技術訓練，才救援任務。

救援隊長吳晉安說，救援人力抵達現場時天色已暗，山間小道缺乏照明設備，僅能靠救援車燈成作為現場照明，在完成繩索架設後，於約20米深處發現受困溪溝、渾身溼透的邊境牧羊犬Momo，驚慌等待救援。

Momo見到救援人員時非常開心，並配合進入運輸犬籠，在山崖上的隊員與隊長合力將犬隻送上平地，結束Momo長達3小時的山谷驚魂記，Momo被救獲後即開心的撲向飼主懷抱。