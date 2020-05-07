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水漾森林傳山友受傷 消防人員花14小時成功救援

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山鄉香林村水漾森林營地昨天下午3時許傳有2名山友受傷，雖意識清楚但無法自行行走。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣阿里山鄉香林村水漾森林營地昨天下午3時許傳有2名山友受傷，雖意識清楚但無法自行行走。圖／聯合報系資料照片

嘉義縣阿里山鄉香林村水漾森林營地昨天下午3時許傳有2名山友受傷，雖意識清楚但無法自行行走，水漾森林位於嘉義縣及南投縣交界處的偏遠山區，消防人員摸黑上山，花費約14小時才於今天早上6時許接觸患者及其同行夥伴，9時許以直升機吊掛抵達水上機場，送往台中榮民總醫院嘉義分院救治。

據了解，此登山團為7男8女共15人，5日於登山口集合進入水漾森林，當天其中一名24歲陳姓女子身體不適，有嘔吐現象，28歲謝姓女子則不慎摔倒，身體多處擦傷，兩人皆意識清楚，但謝女無法自行行走。

嘉義縣消防局派遣阿里山、三和分隊前往救援，並請南投縣消防局、林務局、警察局派員支援搶救，消防人員抵達登山口時已接近傍晚，接觸患者後以輪流背負方式將患者送到較平緩的地方，再由直升機協助吊掛兩名患者下山。

南投縣杉林溪和嘉義縣山區交界的「水漾森林」是921地震後形成的堰塞湖，因景色優美成為中台灣秘境，常有山友紮營露宿。

嘉義 患者 水漾森林

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