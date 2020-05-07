年輕車手路邊忙改金融卡密碼 遭眼尖所長當場逮個正著

新北市新莊區3日晚間，年僅18歲的詐騙集團車手，大膽在便利商店前，拿出多張金融卡比對手機輸入卡號，新莊派出所所長眼尖不對勁，立刻上前盤查，果然當場發現該名年輕人是車手，正在試卡，予以逮捕後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

年僅18歲的陳姓男子，為了打工賺錢卻誤入歧途，加入詐騙集團擔任車手，3日晚間7時許，依照集團指示拿著大疊金融卡，前往ATM進行操作，卻大膽在距離派出所不到數百公尺的便利商店外，站在騎樓「試卡」。

新莊派出所所長張謝佛及警員葉志祥眼尖發覺不對勁，看見陳男不僅手拿多張金融卡，還邊通話、操作手機，懷疑是詐騙集團人員，立刻上前盤查，陳男見員警詢問，竟毫不掩飾，當場承認自己是車手。

原來陳男主要負責的工作，是將多張金融卡密碼統一操作改為「116688」，成功登錄後就會拿到其他地方進行提領，手上的8張金融卡已經成功試提領28萬元，正準備將款項交給另名集團幹部、吳姓男子（18歲），就遭到眼尖的警察逮捕。

警方循線逮捕吳姓男子，發現吳男之前就曾因擔任集團車手而遭逮捕法辦，沒想到出獄後不但沒有改邪歸正，反而受到詐騙集團賞識、重用，職位直升高階幹部，靠著指揮手下進行詐騙就月入數十萬元。

警方在吳男住處查獲存摺簿4本、讀卡機1具及筆記型電腦1台，將吳男及陳男2人，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢偵辦，同時將繼續追查上游集團。